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大雷雨警報／高雄市、屏東縣 慎防劇烈降雨雷擊

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高雄屏東豪雨、嘉南大雨 未來1周雨炸全台

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周天氣皆不穩定，容易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。圖／氣象局提供
未來一周天氣皆不穩定，容易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。圖／氣象局提供

低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報，今天高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義及台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風、溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。豪雨：高雄市、屏東縣、恆春半島。大雨：嘉義市、嘉義縣、台南市。

氣象局說，今天天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。低壓帶影響，南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。氣溫方面，不下雨時仍然悶熱，各地高溫預測約28至32度；至於低溫約25至27度。

今天東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。低壓帶及滯留鋒面影響期間，降雨區域及強度仍有不確定性，留意氣象局發布的最新資訊。

明天至周六滯留鋒面在台灣附近徘徊；明天、周三中南部地區水氣多、降雨時間較長，有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

周四鋒面南移至巴士海峽，雨勢稍為趨緩，但南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

周五、周六鋒面再度北移至台灣附近，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地須留意短延時強降雨現象發生。

周日雖然鋒面逐漸遠離，但西南風增強，各地天氣仍不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨、降雨較為持續，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

19日至21日西南風影響，且水氣更為增加，西半部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

豪雨 屏東縣 氣象局

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