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梅雨滯留鋒徘徊 吳德榮：周四起5天慎防大量降雨致災

兒童車禍死傷15年增2成 兩大致命問題「沒人管」

高雄市、屏東縣大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時30分。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。本報資料照片
氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時30分。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。本報資料照片

氣象局針對高雄市屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時30分。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：

高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、永安區、彌陀區、梓官區。

屏東縣：屏東市、萬丹鄉、竹田鄉、新園鄉。

低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象局發布大雨特報，今天嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風、溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

路面濕滑，步行與開車請注意安全。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。

顯著對流系統或午後雷陣雨影響時易有雷電發生影響飛機起降，留意最新航班資訊。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。

屏東縣 氣象局 高雄市

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