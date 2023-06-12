高雄市、屏東縣大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊
氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時30分。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：
高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、永安區、彌陀區、梓官區。
屏東縣：屏東市、萬丹鄉、竹田鄉、新園鄉。
低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象局發布大雨特報，今天嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風、溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
路面濕滑，步行與開車請注意安全。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。
顯著對流系統或午後雷陣雨影響時易有雷電發生影響飛機起降，留意最新航班資訊。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。
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