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標檢局：兒童小安全帽、機車安全椅 都不合格

聯合報／ 記者林海周彥妤／台北報導

經濟部標準檢驗局局長謝翰璋表示，街頭常見頭圍小於五十公分的兒童安全帽或家長自行加裝的機車安全座椅，都沒有政府發放的合格標章，也就是都不合格。他說，兒童頸椎尚未發育完成，醫學界不贊成兒童乘機車，國際上也沒有安全標準，國內要訂標準須有共識，但國內對兒童坐機車仍有很多反對聲音，達成共識門檻很高。

交通部路政司專門委員趙晉緯表示，目前國內兒童安全帽最小頭圍為五十公分，適用約五歲幼童頭圍尺寸，交通部會再與標檢局討論，有無需要向下修正。另外，經濟部標檢局僅納管兒童汽車安全座椅，尚未納管機車安全座椅，交通部不鼓勵使用，但現階段也不會特別禁止。

交通部路政司長林福山說，在以安全為最大原則前提下，可研議找標檢局合作，會同相關廠商共同開發安全規格更高的兒童機車安全座椅，但他強調，各種運具都有先天限制，機車後座若有固定座椅，一旦車輛傾倒，可能不好脫離；開發兒童機車安全座椅是對安全更好，或是有其他想不到的問題，仍要審慎評估。

交通部 安全帽

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