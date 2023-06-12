兒盟：兒童機車安全椅 沒人要管

運輸事故是兒童非自然死亡的頭號殺手，「機車兒童安全座椅」及「兒童安全帽」被認為是兩大致命問題；兒福聯盟發言人李宏文批評，台灣生育率已是全球倒數，但政府仍不願成立兒童專責單位，以兒少法授權成立的專家小組根本叫不動各部會，光是機車座椅至今無法可管，也沒人要管。

據了解，衛福部兒童及少年事故傷害防制推動小組一○九年討論過「兒童機車安全座椅」，淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢於會中表示，兒童搭乘汽車相關安全設備已有標準及規範，而風險更高的機車卻未有任何規範，建議透過實證研究釐清機車固定座椅安全與否，凝聚社會對機車是否可以負載兒童之共識，據以形成相關政策。

歷年道路事故兒童死傷 製表／邱宜君、元氣中心 有關機車固定座椅，一○九年討論兩次，一一○年討論一次，之後不了了之。身為該小組委員的李宏文痛心地說，「各部會推來推去，至今無法可管，也沒人要管。」到底哪個單位可以扛起責任，阻止廠商販售所謂的機車安全座椅，並制訂相關配套措施，以確保兒童安全。

台灣兒童急診醫學會理事長李建璋表示，每一個急診醫師均建議學齡前兒童不要乘坐機車，但許多地區交通不便，或家長因經濟壓力沉重，不得不用機車，主管機關應積極擬定機車相關保護措施。

李建璋分析，頭部外傷是車禍致死第一死因，騎機車戴安全帽實施以來，有效降低成年人車禍致死率，但目前兒童安全帽設計和品質不佳，常見孩子戴著成年人安全帽，或單車專用陽春安全帽；他建議政府補助安全帽廠商，鼓勵研發並生產兒童專用安全帽。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，少子化衝擊，兒童交通安全更顯重要，民間熱議多年，若有疏漏之處，公部門應立即把缺口補上，檢討兒童安全帽，並明定機車安全座椅規範。他建議，行政院若重視此事，應該介入整合，偕同跨部會盡速定出更保障兒童交安的準則，一旦沒主責單位，問題就只會一直拖延，若能盡速確定，相關廠商就會按規範回應市場需求。