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今年首降 蛋價周三起每斤降3元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
蛋荒後首度調降，蛋價14日起每台斤均調降3元。本報資料照片
蛋荒後首度調降，蛋價14日起每台斤均調降3元。本報資料照片

國內缺雞蛋情況趨緩，蛋價評議督導委員會前天開會討論是否調整蛋價。中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍昨天表示，本月14日起產地價、批發價同步調降3元，分別降到每台斤42.5元及52元，為今年首次調降。但若對照去年蛋價，蛋價仍在高點。

台灣這波蛋荒持續相當長一段時間，2021年10月時產地及批發價僅每台斤23.5元及37元，隨後因禽流感、氣候影響、雞隻飼料成本上漲，以及2022年初農曆春節期間蛋雞休產等原因，價格自此一路攀升，去年7月產地價和批發價分別漲到每台斤42.5和52元。

去年10月雖一度各又調降2元，但今年2月又漲回2元，3月甚至產地及批發價再分別漲至45.5元及55元的新高，自此一路維持長達三個月的史上高價。本周三起調降，可說是今年以來首次調降。

黃榮珍表示，國內雞蛋產能逐漸回升，市場秩序也慢慢恢復正常，加上暑假將至，營養午餐將停供數月，清明節後也為淡季，端午節多用鴨蛋而非雞蛋，降價對產銷確實較有幫助；前天公會與產業代表在會議中達成共識，決議周三起蛋價調降3元，是否繼續調降仍需視後續市場供需再決定。

農委會主委陳吉仲日前在節目強調「明年不缺蛋」，就算國內產能尚無法滿足需求，仍然可以透過專案進口來調度，雞蛋運銷合作理事主席吳天福對此表示，進入夏天後為雞蛋產銷淡季，部分老母雞正在換羽階段，加上天氣變炎熱、疫病的不可預測因素，無法保證明年一定不缺，仍要視屆時狀況而定。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，目前產蛋雞隻約3164萬隻，較上周3125萬隻增39萬隻；雞蛋每日生產量約11萬4000箱，較上周的11萬3500箱，增500萬箱。

雞蛋 蛋價 農委會

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