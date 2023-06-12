健康你我他／歡唱後全家確診 遵醫囑安然過關

12年前姪女從板橋搬到三峽台北大學附近，社區優雅整潔、設備齊全，尤其歌唱室音響燈光比起大型KTV店毫不遜色。每年大年初八必到他們家作客、聚餐、摸八圈及唱卡拉OK，但因疫情之故中斷3年。

今年姪女來電相約，毫不考慮便全家前往。大年初八周日放長假最後一天，好好的放輕鬆，享受最後一日假期，摸完八圈、填飽肚子，大夥便到唱歌室一同高歌一曲，興高彩烈唱足兩個小時，意猶未盡，但每戶限制使用兩小時，無奈只好打道回府。

不料，隔兩日姪女來電：「舅舅，你們沒事吧？」她說她們全家確診，我趕緊快篩，篩劑清楚顯示兩條線，但我完全沒有任何感覺或症狀，大女兒喉嚨卡卡的，內人也覺得聲帶有點沙啞，想必是麥克風出了問題，全家中鏢了。

我們立刻向醫院急診室通報，按醫師指示，按時服用抗病毒藥物、多喝溫開水，每日三餐叫外送，擺在家門口自取，隔離滿八日後，為了安全起見，我們又自行隔離10天，再快篩顯示陰性後，才出關自由行。

有了這次確診經驗，疫情再起，想必要與病毒和平共存，心情放輕鬆、戴口罩、勤洗手，若染疫就按醫師指示服藥，必能克服一切，病痛緩解安然無恙。