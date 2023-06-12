是藥還是毒？把握用藥4原則

藥品是用來預防、診斷、治療或減輕疾病症狀的化學物質，但如果不好好按照醫囑用藥，隨意自行服用或增加劑量，就可能讓這些對健康有益的「藥」，變成傷害身體的「毒」。

近年有一藥品因為被許多藝人濫用而數次登上媒體版面，此藥品就是俗稱「牛奶針」的異丙酚（Propofol）。異丙酚為一種短效性麻醉藥，醫療上使用於手術時的全身麻醉、進行檢查或使用呼吸器病人的鎮靜作用，是醫院非常普遍使用的藥品，因其乳白色的液體外觀而有了「牛奶針」別稱，在台灣被列為第四級管制藥。

異丙酚的副作用，有注射部位疼痛、惡心、嘔吐等，也如同大多數的麻醉藥使用後會造成心跳變慢、血壓降低、暫時性窒息等，因此需要慎重的考慮使用劑量，並密切監控病人心跳、血壓與血氧。

然而，因為異丙酚快速且有效的鎮靜催眠效果，被許多有心人士非法用於治療失眠，更有些人沉溺於注射後降低焦慮而產生的快感，造成異丙酚成癮，不斷重複注射、過量注射，甚至搭配其他毒品服用，在沒有醫護人員監控下，恐怕會造成呼吸與循環系統抑制、昏迷、死亡。

除了異丙酚這種較難取得的管制藥有濫用問題，一般家庭常備的止痛藥也是容易被濫用的藥品，民眾常想快速且有效的達到止痛效果，在短時間內服用過多的止痛藥。過量用退燒止痛的乙醯胺酚（Acetaminophen），會造成肝損傷、猛爆性肝炎、肝衰竭，嚴重恐造成死亡；過量的非類固醇消炎止痛藥（如Ibuprofen、Diclofenac等），會傷腎臟，最終可能導致洗腎。

用藥安全應謹記4大原則：

1.服用處方藥與指示藥，需照醫師醫囑或藥師指示用法。

2.自行購買成藥，須注意標示的使用劑量與服藥間隔時間。

3.不買來路不明的藥品。

4.不吃別人贈送的藥品，避免治病不成反傷身。