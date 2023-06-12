快訊

法網／直落3退挪威好手 約克維奇23座大滿貫獨居史上第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

是藥還是毒？把握用藥4原則

聯合報／ 顧苡平╱台北市立聯合醫院仁愛院區藥劑科藥師

藥品是用來預防、診斷、治療或減輕疾病症狀的化學物質，但如果不好好按照醫囑用藥，隨意自行服用或增加劑量，就可能讓這些對健康有益的「藥」，變成傷害身體的「毒」。

近年有一藥品因為被許多藝人濫用而數次登上媒體版面，此藥品就是俗稱「牛奶針」的異丙酚（Propofol）。異丙酚為一種短效性麻醉藥，醫療上使用於手術時的全身麻醉、進行檢查或使用呼吸器病人的鎮靜作用，是醫院非常普遍使用的藥品，因其乳白色的液體外觀而有了「牛奶針」別稱，在台灣被列為第四級管制藥。

異丙酚的副作用，有注射部位疼痛、惡心、嘔吐等，也如同大多數的麻醉藥使用後會造成心跳變慢、血壓降低、暫時性窒息等，因此需要慎重的考慮使用劑量，並密切監控病人心跳、血壓與血氧。

然而，因為異丙酚快速且有效的鎮靜催眠效果，被許多有心人士非法用於治療失眠，更有些人沉溺於注射後降低焦慮而產生的快感，造成異丙酚成癮，不斷重複注射、過量注射，甚至搭配其他毒品服用，在沒有醫護人員監控下，恐怕會造成呼吸與循環系統抑制、昏迷、死亡。

除了異丙酚這種較難取得的管制藥有濫用問題，一般家庭常備的止痛藥也是容易被濫用的藥品，民眾常想快速且有效的達到止痛效果，在短時間內服用過多的止痛藥。過量用退燒止痛的乙醯胺酚（Acetaminophen），會造成肝損傷、猛爆性肝炎、肝衰竭，嚴重恐造成死亡；過量的非類固醇消炎止痛藥（如Ibuprofen、Diclofenac等），會傷腎臟，最終可能導致洗腎

用藥安全應謹記4大原則：

1.服用處方藥與指示藥，需照醫師醫囑或藥師指示用法。

2.自行購買成藥，須注意標示的使用劑量與服藥間隔時間。

3.不買來路不明的藥品。

4.不吃別人贈送的藥品，避免治病不成反傷身。

醫師 洗腎 失眠

延伸閱讀

兒科醫師批幼兒園餵藥如下毒 憂老師間「不可說的秘密」

4隻小龍蝦下肚差點沒命！大陸醫院一晚急診20多例

壓力大讓血壓高又睡不好？ 肥胖恐是睡眠中止症致命原因

高血壓是沉默殺手！把握得舒飲食5原則＋居家量測722法則，遠離死亡風險

相關新聞

地牛翻身！晚間8點25分芮氏規模5.2地震 北台灣明顯搖晃

中央氣象局表示，今天晚間8時25分發布第 040 號顯著有感地震報告指出，台灣東部海域發生芮氏規模5.2地震，最大震度2...

一張圖看天氣！周二迎首波梅雨滯留鋒 兩波降雨高峰「全台濕透」

未來一周天氣更趨不穩，中央氣象局指出，今年首波梅雨滯留鋒周二報到，持續徘徊至周六，僅周四降雨趨緩，兩波降雨高峰在周二至周...

醫院急診塞爆病人躺地救治 醫勞盟一張照片引不捨

本報日前獨家報導，5、6月全國各醫院、急診塞爆，台大醫院急診醫學部主任黃建華表示，此屬反常現象。醫勞盟臉書今更分享一張急...

「吃」出好運！威力彩頭獎飆5.2億 專家曝食補竅門：養生又開運

威力彩頭獎連槓15期，明天獎金上看5.2億元，民俗專家廖大乙表示，想要試手氣博中彩，除了求神拜佛多布施，吃對食物也能夠幫...

蛋荒後首度調降 蛋價周三起每台斤均調降3元

國內缺蛋情況趨緩，蛋價評議督導委員會昨開會討論是否調整蛋價，中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍今表示，從14日周三起，產地價...

求醫想增大陰莖！30歲男「愛愛」易軟掉 病因竟是女友1句話

男人最痛莫過於雄風不再，但有時心理壓力才是病因。一名30歲男子和女友「愛愛」，但表現「軟弱」，於是向泌尿科醫生求助，甚至想進行陰莖增大手術，醫生經了解後，發現其女友說了一句話，令他出現勃起功能障礙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦