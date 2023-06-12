健康名人堂／關注共病問題 多病共患更需全人醫療

美國醫師費因斯坦於1970年首次提出「共病症（comorbidity）」的概念，用於描述「在某特定疾病的病程中，既存或可能發生的任何衍生疾病。」主要在於釐清該疾病嚴重度與其影響，而從1976年開始，學者更常使用「多病共患（multimorbidity）」一詞來描述患有多重慢性病的患者。

逾半長者 有三種慢性病

由於兩者使用愈來愈模糊，歐洲學者於1996年對兩個名詞提出明確區隔，「共病症」專指某特定疾病及其併發症，而「多病共患」定義為「一個人身上同時存在兩種或以上的疾病，這些共存疾病不見得以哪一個為核心而發展，也不刻意區分何者更重要。」

根據衛福部統計，我國65歲以上長者超過六成高血壓、近三成糖尿病、四成高血脂、近九成至少有一種慢性病、一半以上有三種以上慢性病。

在慢性病的時代，彷彿沒有慢性病的人才是異類。長者往往罹患多種慢性病，疾病之間不見得相關，更是構成多重就醫、多重用藥、照護目標混淆的主因，欣見政府強化「共病症」的疾病管理，但在超高齡社會，「多病共患」更代表另一層重要的全人醫療需求。

多病共患困擾 常被忽略

對具有「多病共患」的人而言，不同器官的多個疾病之間，究竟哪個病是帶頭大哥已非重點。然而，醫療系統向來習慣以此觀點治療病患。研究指出，「共病症」的概念在專科醫療常被廣泛使用，並據以特定疾病或器官系統為基礎提供治療，而「多病共患」的概念對全人醫療與高齡照護更為重要。

「共病症」對於發展生醫知識與藥物治療很關鍵，因為生醫研究向以特定疾病或類似疾病群體進行研發，在此架構下，「多病共患」常被忽略。對急性醫療而言，若患者眼前具有特定優先治療議題，專注該疾病診治是必要的，但對困擾於多種不同病症照護的慢性病患而言，提供兼顧各方面的整體方案才是重點。

就醫需求 以人為本思考

雖然不同科別將他們正在治療的疾病視為焦點是一件好事。但離開診間的病患在多重治療方案與多重用藥間卻容易產生困惑，更何況還有許多衍生的長照相關議題，也難在個別專科診間的流轉得到完整建議。

「多病共患」的全人醫療是針對患有多重慢性病患者的重要思維，因其焦點是將患者的各種需求視為一個整體，以人為中心的架構去思考，將患者就醫需求和健康照護優先事項，以及整體治療的負擔，列為設定照護目標的依據，而非僅以疾病管理作為切入點。

政府關注高齡民眾多重就醫的片段化治療是一大進步，也以「共病症」提出新方案，但針對「多病共患」的全人醫療方案需要同等關注，兩者的重要性也應並存，適用於醫療體系的不同情境，都是在提升照護品質與改善醫療體系的相同方向。（作者陳亮恭為台北市立關渡醫院院長）