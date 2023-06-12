快訊

法網／直落3退挪威好手 約克維奇23座大滿貫獨居史上第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確保弱勢嬰幼兒健康 花蓮將補助輪狀病毒疫苗

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮衛生局向中央爭取輪狀病毒疫苗補助，規畫明年起，將補助低收及中低收家庭的嬰兒免費接種疫苗。

輪狀病毒感染常見於5歲以下幼兒，透過自費口服疫苗增加免疫力，但完整療程費用需5、6000元，對偏鄉弱勢家庭來說，是一大負擔，這次花蓮縣衛生局爭取補助，獲得中央支持。

衛生局表示，5歲以下幼兒感染輪狀病毒占急性腸胃炎原因43.6％，可引起嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振，甚至脫水等症狀，雖然很少造成死亡，但因嚴重水瀉住院的比率仍很高。

衛生局長朱家祥指出，若6至24個月的幼兒感染輪狀病毒，症狀時間恐長達一周，一旦家中或托育場域有嬰幼兒感染，其他孩童很快會被傳染。幼童感染需在家休養或住院治療，家長不僅需花費大量心力和時間照顧，也可能造成經濟負擔，尤其對經濟弱勢家庭更為困難。

縣長徐榛蔚說，少子化是國安議題，去年花蓮出生通報數下降到歷年最低2070人，縣府積極推動各項促進嬰幼兒的健康措施，這項補助計畫確保弱勢家庭嬰幼兒，能及時接種輪狀病毒疫苗。

衛生局 疫苗 花蓮

延伸閱讀

花蓮秀林水源地 女疑跳水時滑落深潭撞溪底石頭險溺

花蓮市長魏嘉彥訪日本釧路市 盼促成年底兩地直航

減輕弱勢家庭負擔 花蓮擬補助嬰兒口服輪狀病毒疫苗

花蓮部落大學辦銀髮體適能班 71人取得基礎證照

相關新聞

地牛翻身！晚間8點25分芮氏規模5.2地震 北台灣明顯搖晃

中央氣象局表示，今天晚間8時25分發布第 040 號顯著有感地震報告指出，台灣東部海域發生芮氏規模5.2地震，最大震度2...

一張圖看天氣！周二迎首波梅雨滯留鋒 兩波降雨高峰「全台濕透」

未來一周天氣更趨不穩，中央氣象局指出，今年首波梅雨滯留鋒周二報到，持續徘徊至周六，僅周四降雨趨緩，兩波降雨高峰在周二至周...

醫院急診塞爆病人躺地救治 醫勞盟一張照片引不捨

本報日前獨家報導，5、6月全國各醫院、急診塞爆，台大醫院急診醫學部主任黃建華表示，此屬反常現象。醫勞盟臉書今更分享一張急...

「吃」出好運！威力彩頭獎飆5.2億 專家曝食補竅門：養生又開運

威力彩頭獎連槓15期，明天獎金上看5.2億元，民俗專家廖大乙表示，想要試手氣博中彩，除了求神拜佛多布施，吃對食物也能夠幫...

蛋荒後首度調降 蛋價周三起每台斤均調降3元

國內缺蛋情況趨緩，蛋價評議督導委員會昨開會討論是否調整蛋價，中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍今表示，從14日周三起，產地價...

求醫想增大陰莖！30歲男「愛愛」易軟掉 病因竟是女友1句話

男人最痛莫過於雄風不再，但有時心理壓力才是病因。一名30歲男子和女友「愛愛」，但表現「軟弱」，於是向泌尿科醫生求助，甚至想進行陰莖增大手術，醫生經了解後，發現其女友說了一句話，令他出現勃起功能障礙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦