確保弱勢嬰幼兒健康 花蓮將補助輪狀病毒疫苗

花蓮縣衛生局向中央爭取輪狀病毒疫苗補助，規畫明年起，將補助低收及中低收家庭的嬰兒免費接種疫苗。

輪狀病毒感染常見於5歲以下幼兒，透過自費口服疫苗增加免疫力，但完整療程費用需5、6000元，對偏鄉弱勢家庭來說，是一大負擔，這次花蓮縣衛生局爭取補助，獲得中央支持。

衛生局表示，5歲以下幼兒感染輪狀病毒占急性腸胃炎原因43.6％，可引起嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振，甚至脫水等症狀，雖然很少造成死亡，但因嚴重水瀉住院的比率仍很高。

衛生局長朱家祥指出，若6至24個月的幼兒感染輪狀病毒，症狀時間恐長達一周，一旦家中或托育場域有嬰幼兒感染，其他孩童很快會被傳染。幼童感染需在家休養或住院治療，家長不僅需花費大量心力和時間照顧，也可能造成經濟負擔，尤其對經濟弱勢家庭更為困難。

縣長徐榛蔚說，少子化是國安議題，去年花蓮出生通報數下降到歷年最低2070人，縣府積極推動各項促進嬰幼兒的健康措施，這項補助計畫確保弱勢家庭嬰幼兒，能及時接種輪狀病毒疫苗。