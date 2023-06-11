快訊

2童出現焦慮、易怒反應 幼兒園餵藥案最新檢驗結果出爐

日本地牛翻身！北海道地震規模6.2 最大震度5弱

法網／謝淑薇與王欣瑜搭檔拚女雙冠軍 首盤1：6被對手拿下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看天氣！周二迎首波梅雨滯留鋒 兩波降雨高峰「全台濕透」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今年首波梅雨滯留鋒周二報到，持續徘徊至周六，兩波降雨高峰在周二至周三、周五至周六，其中中南部為降雨熱區。記者黃仲裕／攝影
今年首波梅雨滯留鋒周二報到，持續徘徊至周六，兩波降雨高峰在周二至周三、周五至周六，其中中南部為降雨熱區。記者黃仲裕／攝影

未來一周天氣更趨不穩，中央氣象局指出，今年首波梅雨滯留鋒周二報到，持續徘徊至周六，僅周四降雨趨緩，兩波降雨高峰在周二至周三、周五至周六，其中中南部為降雨熱區，各地都要留意短延時強降雨。

中央氣象局預報員劉宇其表示，周一持續受低壓帶影響，水氣漸增，尤其南部地區降雨比今天明顯；其他地區與今天差不多，不定時有短暫陣雨，午後雨勢可能偏大。

周二至周六，受滯留鋒影響，全台天氣不穩，降雨高峰分兩波，第一波在周二至周三，中南部為降雨熱區，將有明顯陣雨或雷雨，其他地區則是短暫陣雨或雷雨。

周三鋒面轉變為溫帶氣旋，強度逐步減弱；周四鋒面往南，移至巴士海峽，水氣稍為減少，降雨趨緩，但各地仍有短暫陣雨或雷雨。

第二波降雨高峰則在周五至周六，降雨熱區也是中南部，其他地區則是短暫陣雨或雷雨。

劉宇其表示，預計鋒面影響到周六，下周日雖遠離，雨勢也相對趨緩，但因受西南風影響，各地天氣仍不穩，特別是中南部迎風面降雨情況仍持續。

另外，中颱谷超今天下午2時在台北東方約1140公里海面，未來往東北方向，朝日本南方海面接近，離台灣愈來愈遠，不影響台灣，但周一東半部、恆春半島仍要留意長浪。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供

氣象局 梅雨 谷超

延伸閱讀

成串的對流胞發展 鄭明典：這種系統生命期比較長

梅雨伴隨閃電雷擊長達9天 周二到周四影響最劇烈

梅雨滯留鋒到慎防強降雨 彭啟明：持續到下個周末

梅雨滯留鋒徘徊全台雨炸9天 吳德榮：慎防致災天氣

相關新聞

一張圖看天氣！周二迎首波梅雨滯留鋒 兩波降雨高峰「全台濕透」

未來一周天氣更趨不穩，中央氣象局指出，今年首波梅雨滯留鋒周二報到，持續徘徊至周六，僅周四降雨趨緩，兩波降雨高峰在周二至周...

「吃」出好運！威力彩頭獎飆5.2億 專家曝食補竅門：養生又開運

威力彩頭獎連槓15期，明天獎金上看5.2億元，民俗專家廖大乙表示，想要試手氣博中彩，除了求神拜佛多布施，吃對食物也能夠幫...

蛋荒後首度調降 蛋價周三起每台斤均調降3元

國內缺蛋情況趨緩，蛋價評議督導委員會昨開會討論是否調整蛋價，中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍今表示，從14日周三起，產地價...

求醫想增大陰莖！30歲男「愛愛」易軟掉 病因竟是女友1句話

男人最痛莫過於雄風不再，但有時心理壓力才是病因。一名30歲男子和女友「愛愛」，但表現「軟弱」，於是向泌尿科醫生求助，甚至想進行陰莖增大手術，醫生經了解後，發現其女友說了一句話，令他出現勃起功能障礙。

開冷氣消暑卻吹不涼 台電曝1小動作：快冷又省電

天氣越來越熱，民眾在家裡也紛紛打開冷氣消暑，但如果冷氣不涼怎麼辦？「台電電力粉絲團」就發文表示關鍵在於少了一個動作，只要將出風口朝上吹，冷房的效果就會差很多，而且再搭配電風扇或循環扇，就能快速降溫且省電。

梅雨伴隨閃電雷擊長達9天 周二到周四影響最劇烈

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天仍然受到鋒面停留在北部海面的影響，雖然鋒面逐漸在東移，但還是為台灣帶來不太穩定的大氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦