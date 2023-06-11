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一張圖看天氣！周二迎首波梅雨滯留鋒 兩波降雨高峰「全台濕透」
未來一周天氣更趨不穩，中央氣象局指出，今年首波梅雨滯留鋒周二報到，持續徘徊至周六，僅周四降雨趨緩，兩波降雨高峰在周二至周三、周五至周六，其中中南部為降雨熱區，各地都要留意短延時強降雨。
中央氣象局預報員劉宇其表示，周一持續受低壓帶影響，水氣漸增，尤其南部地區降雨比今天明顯；其他地區與今天差不多，不定時有短暫陣雨，午後雨勢可能偏大。
周二至周六，受滯留鋒影響，全台天氣不穩，降雨高峰分兩波，第一波在周二至周三，中南部為降雨熱區，將有明顯陣雨或雷雨，其他地區則是短暫陣雨或雷雨。
周三鋒面轉變為溫帶氣旋，強度逐步減弱；周四鋒面往南，移至巴士海峽，水氣稍為減少，降雨趨緩，但各地仍有短暫陣雨或雷雨。
第二波降雨高峰則在周五至周六，降雨熱區也是中南部，其他地區則是短暫陣雨或雷雨。
劉宇其表示，預計鋒面影響到周六，下周日雖遠離，雨勢也相對趨緩，但因受西南風影響，各地天氣仍不穩，特別是中南部迎風面降雨情況仍持續。
另外，中颱谷超今天下午2時在台北東方約1140公里海面，未來往東北方向，朝日本南方海面接近，離台灣愈來愈遠，不影響台灣，但周一東半部、恆春半島仍要留意長浪。
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