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便秘依賴氧化鎂恐傷腸胃道功能 藥師籲：不宜連續用2周

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
氧化鎂連續使用2周腸胃將不習慣自行蠕動，應從生活模式開始建立規律排便習慣。本報資料照片
氧化鎂連續使用2周腸胃將不習慣自行蠕動，應從生活模式開始建立規律排便習慣。本報資料照片

軟便劑主成分「氧化鎂」先前因缺藥引發民眾熱議，健保署統計，國人每月的健保使用量約2000萬顆，顯見便秘問題一直是國人的困擾。但過度使用是否會影響腸功能運作？食藥署列出5種常見的瀉藥供民眾參考。藥師則說，氧化鎂最好不要連續使用超過2周，否則將導致腸胃道本身的蠕動功能受到影響。

健保指示用藥軟便劑（氧化鎂），廠商因製造成本提高，製造意願降低，後續健保藥價調高，預期將供應無虞。不過社區藥局是否真的危機解除？麗中藥局藥師易麗珍說，目前氧化鎂叫貨上已較先前穩定，但整體藥廠仍在「控貨中」，沒辦法一次叫到需要的量，但有訂貨都會來。

不過，易麗珍也說，基層藥局很常接到氧化鎂的處方箋，有時更是「三個月」的連續處方箋，但其實氧化鎂連續使用2周就會產生耐受性，腸胃將不習慣自行蠕動，劑量也恐從1顆逐漸加到4顆，應從生活模式開始建立規律排便習慣。

「長時間使用軟便劑，將影響維生素C、B12、B6的吸收。」易麗珍指出，長時間使用氧化鎂會導致「腸躁」，也要注意額外補充維生素C、 B12、B6，同時，軟便劑只是讓糞便軟化，比較容易推，但腸道本身還是需要力道推動，也可以按摩腸胃道來促進，不一定要透過藥物。

易麗珍建議，腸胃道功能下降可以適時補充益生菌，若腸胃蠕動較差，也可以多喝水；有些長輩因不良於行，不喜歡跑廁所，便不喝水，卻造成便秘，得靠軟便劑，這樣是惡性循環；氧化鎂應該有需要時再使用，3天都沒排便可能照護員、家屬就會擔心，趕緊投藥，但若是長輩都是固定3天排便一次，其實都是正常的。

食藥署則說明5種瀉藥，鹽類瀉藥：如含鎂鹽成分藥品，可促進腸道水份分泌、進而增加大便次數。膨脹性瀉藥：如含calcium polycarbophil或psyllium hydrophilic mucilloid等成分藥品，藉由纖維素進入腸道產生吸水膨脹作用，促進腸蠕動並軟化糞便，達到排便效果。高滲透壓瀉藥：如含甘油等成分藥品，藉由軟化糞便，提供腸道潤滑作用。濕潤性瀉藥： docusate sodium(dioctyl sodium sulfosuccinate, DSS) 等成分藥品，為界面活性劑作為糞便軟化劑使用。刺激性瀉藥：如含bisacodyl、sennoside A、B等成分藥品，此類藥品會刺激腸道加速運動。

三總臨床藥學部教育訓練官施睿琥則表示，一般氧化鎂類型「軟便劑」不會與「浣腸劑」一併使用，甘油等浣腸劑多為清理直腸段的糞便，軟便劑則是腸胃道內；除非需要進行醫事檢驗，要將腸道排空，才會合併使用；但不論是何種方式，都不建議長期使用方式，因為正常的排便需要副交感神經放鬆進行，藥物可能影響到正常的生理現象。

健保 藥局

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