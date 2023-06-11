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雲林南投嘉義大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊
中央氣象局發布雲林縣、南投縣、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：南投縣竹山鎮；雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、元長鄉；嘉義縣大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、竹崎鄉、梅山鄉、阿里山鄉。
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台中、南投、雲林至台南地區及新竹、苗栗、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。今、明兩天低壓帶影響，今天各地及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，馬祖為多雲的天氣；明天南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，馬祖為多雲的天氣。
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