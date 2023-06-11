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不只山區！ 9縣市大雨特報 注意雷擊強風
中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台中、南投、雲林至台南地區及新竹、苗栗、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
大雨特報範圍：新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣山區。影響時間至晚上。
天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。今、明兩天低壓帶影響，今天各地及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，馬祖為多雲的天氣；明天南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，馬祖為多雲的天氣。
今、明兩天東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生，今天基隆北海岸、恆春半島沿海及馬祖亦有長浪發生的機率。低壓帶及滯留鋒面影響期間，降雨區域及強度仍有不確定性，留意氣象局發布的最新資訊。
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