開冷氣消暑卻吹不涼 台電曝1小動作：快冷又省電

天氣越來越熱，民眾在家裡也紛紛打開冷氣消暑，但如果冷氣不涼怎麼辦？「台電電力粉絲團」就發文表示關鍵在於少了一個動作，只要將出風口朝上吹，冷房的效果就會差很多，而且再搭配電風扇或循環扇，就能快速降溫且省電。

「台電電力粉絲團」表示，相信不少人開冷氣後，總會覺得再怎麼吹，房子有一側就像夏天、一側像秋天，這時只要一個小動作，就可以更快冷並且更省電。

小編說要將冷氣的出風口往上調，朝上方吹，「因為熱空氣上升、冷空氣下降，在冷氣製冷時出風口朝上，送出的冷空氣會往下沉，能讓冷空氣的散佈更均勻，室內降溫就可以更快」。

小編還建議可以搭配電風扇或循環扇使用，更能提升室內空氣循環流通的速度，除了冷更快，還能讓冷氣壓縮機減少運轉時間來省電。不僅如此，小編還提醒，2到3週洗一次濾網也很重要，另外開冷氣前先開窗通風，這樣室內空氣會更清新，若是室內溫度高於室外，先開窗通風也有助降溫省電。