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雲嘉南高5縣市大雨特報 注意雷擊強陣風
中央氣象局發布雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天雲林至高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
今、明兩天天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。今天鋒面位於北部海面，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區及近山區處雨勢可能較大，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；氣溫方面，沒下雨感受稍悶熱，各地高溫約30至32度，南部近山區或河谷地會更高一些，各地低溫約25、26度。
今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。
此外，由於近期南部及東部山區地震較為頻繁，土石易鬆動，預測未來一周雨勢將趨於明顯，山區應慎防道路坍方及落石。
明天低壓帶影響，各地及澎湖、金門、馬祖地區有局部短暫陣雨或雷雨。明天東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。
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