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成串的對流胞發展 鄭明典：這種系統生命期比較長

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
成串的對流胞發展。圖／取自鄭明典臉書
成串的對流胞發展。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局鄭明典在臉書表示，成串的對流胞發展。這種系統生命期比較長，值得觀察。

氣象局說，今、明兩天天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。今天鋒面位於北部海面，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區及近山區處雨勢可能較大，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；氣溫方面，沒下雨感受稍悶熱，各地高溫約30至32度，南部近山區或河谷地會更高一些，各地低溫約25、26度。

今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。

此外，由於近期南部及東部山區地震較為頻繁，土石易鬆動，預測未來一周雨勢將趨於明顯，山區應慎防道路坍方及落石。

明天低壓帶影響，各地及澎湖、金門、馬祖地區有局部短暫陣雨或雷雨。明天東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。

氣象局說，周二至周六滯留鋒面在台灣附近徘徊，周二、周三中南部地區水氣多、降雨時間較長，有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

周四鋒面南移至巴士海峽，雨勢稍為趨緩，但中南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

周五、周六鋒面再度北移至台灣附近，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地須留意短延時強降雨現象發生。

氣象局說，18日至20日西南風影響，天氣仍較不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；西南風影響期間，易有中小尺度對流系統發展，降雨區域及強度有不確定性，留意氣象局發布的最新氣象資訊。

氣象局 天氣動態 鄭明典

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