梅雨伴隨閃電雷擊長達9天 周二到周四影響最劇烈

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天仍然受到鋒面停留在北部海面的影響，雖然鋒面逐漸在東移，但還是為台灣帶來不太穩定的大氣環境，一早在南部沿海地區就有下雨的狀況。

不過，他說，主要的降雨要白天熱力作用加入後，帶來的熱對流雷雨才會比較明顯而且廣泛，預估今天各地仍要留意熱對流可能帶來的局部較大雨勢。

吳聖宇說，由於風向以及地形的關係，西半部山區以及大台北、東半部地區受影響還是會比較大，外出活動或是到山區活動都要多加小心天氣的變化。各地白天高溫30-32度，濕度較高，人體感覺較不舒適，穿著方面建議盡量寬鬆透氣。

吳聖宇說，明天鋒面比較明顯的結構會向東移動，逐漸跟著谷超颱風離開。但是從南海北部延伸到台灣附近仍是大範圍的低壓帶，而且西南季風水氣也被谷超颱風帶動北上，接近巴士海峽到台灣海峽南部一帶，天氣持續不穩定。

預報上來看，各地全天都可能有短暫陣雨或雷雨，白天因為熱力作用加入，山區的熱對流雷雨發展明顯。並且隨著西風到西南風往北部、東半部擴散，有機會帶來局部較大雨勢，他說，到山區活動要特別注意，危險的區域盡量避免前往。

吳聖宇表示，周二鋒面結構重整，並且逐漸有低壓擾動在南海北部到東沙島海面一帶發展起來，預期周三低壓擾動就會通過台灣上空，位置比較偏向南部地區。受到低壓擾動通過的影響，嘉義以南到高屏、台東一帶雨勢有加大的趨勢，並有大雨甚至局部豪雨發生的機會。其他地方也持續會有短暫陣雨或雷雨，同樣會有局部大雨。

周四鋒面往南壓到巴士海峽，各地降雨較為趨緩，不過，吳聖宇表示，周五、周六鋒面又會往北移動，再度通過台灣上空，同時也伴隨較強的西南季風水氣，各地持續有陣雨或雷雨。西半部地區，尤其中南部一帶，要留意大雨或局部豪雨發生的可能性。

他說，18日鋒面逐漸北上到台灣北部海面，受到鋒前西南季風的影響，天氣仍不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，雖然雨勢可望較為緩和，不過仍有局部大雨出現的機會。

吳聖宇表示，19日之後鋒面有繼續往北移動的趨勢，一直到端午節前後，可能就在台灣北方海面到長江流域一帶徘徊。鋒前西南風仍持續影響台灣，雨勢將會更為緩和，不過天氣可能還是不穩定，各地降雨機會仍高。尤其是白天配合熱力作用所發展出來的熱對流，仍有機會帶來局部較大雨勢。必須等到太平洋高壓進一步增強，天氣型態才會更趨向夏季型，時間點還有待觀察。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出， 這兩天的雨勢還不是這波最不穩定的時候。周二到周四的西南季風加上低壓帶的影響，尤其在南部區域，整個西南風強風軸的方向仍有變化，但對南部來看，降雨會相當顯著，建議要預作準備，在低窪等敏感區域是容易致災的天氣型態。農民朋友也要注意連日持續降雨，對農作物的影響。

彭啟明說，這一波都伴隨閃電雷擊，聽到閃電請入室內。周五緩和，但到下周末仍有波水氣北上，仍屬不穩定天氣。