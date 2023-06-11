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賈新興：聖嬰現象萌芽中 冬季有逾7成機率

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賈新興：聖嬰現象萌芽中 冬季有逾7成機率

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
賈新興說，參考聖嬰的預報顯示，確實於今年冬季有超過7成以上的機率，會出現一個聖嬰現象。「所以我會說，聖嬰現象萌芽中」。本報資料照片
賈新興說，參考聖嬰的預報顯示，確實於今年冬季有超過7成以上的機率，會出現一個聖嬰現象。「所以我會說，聖嬰現象萌芽中」。本報資料照片

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）8日宣告，「聖嬰現象情況已存在，預料將在北半球冬季持續增強」。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書則表示，聖嬰現象萌芽中。

NOAA氣象預測中心發布通知，這回聖嬰現象成為「強烈事件」的機率超過50%，而「氣候變遷可能加劇或緩和聖嬰現象相關的影響，例如聖嬰現象可能導致溫度創新高，特別是在聖嬰現象期間溫度高於均值的地區」。

賈新興表示，美國氣候中心說聖嬰現象上場了。但根據定義和實際資料，雖然最近一周nino3.4指標達到0.8了，根據聖嬰現象的定義，需要nino3.4季節平均，連續5個季度都超過0.5，才是聖嬰現象。

賈新興說，參考聖嬰的預報顯示，確實於今年冬季有超過7成以上的機率，會出現一個聖嬰現象。「所以我會說，聖嬰現象萌芽中」。網友問，「聖嬰現象暖冬機率高？」賈新興說，過去經驗是如此。

根據中央氣象局5月15日發布的聖嬰展望，熱帶海溫持續上升，夏季之後有朝聖嬰發展的可能。分析類似年的海氣形態，6月中部以北可能偏濕及北部亦可能偏涼，惟不確定性較高。

聖嬰現象 美國 天氣動態

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