聽新聞
test
0:00 / 0:00
賈新興：聖嬰現象萌芽中 冬季有逾7成機率
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）8日宣告，「聖嬰現象情況已存在，預料將在北半球冬季持續增強」。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書則表示，聖嬰現象萌芽中。
NOAA氣象預測中心發布通知，這回聖嬰現象成為「強烈事件」的機率超過50%，而「氣候變遷可能加劇或緩和聖嬰現象相關的影響，例如聖嬰現象可能導致溫度創新高，特別是在聖嬰現象期間溫度高於均值的地區」。
賈新興表示，美國氣候中心說聖嬰現象上場了。但根據定義和實際資料，雖然最近一周nino3.4指標達到0.8了，根據聖嬰現象的定義，需要nino3.4季節平均，連續5個季度都超過0.5，才是聖嬰現象。
賈新興說，參考聖嬰的預報顯示，確實於今年冬季有超過7成以上的機率，會出現一個聖嬰現象。「所以我會說，聖嬰現象萌芽中」。網友問，「聖嬰現象暖冬機率高？」賈新興說，過去經驗是如此。
根據中央氣象局5月15日發布的聖嬰展望，熱帶海溫持續上升，夏季之後有朝聖嬰發展的可能。分析類似年的海氣形態，6月中部以北可能偏濕及北部亦可能偏涼，惟不確定性較高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言