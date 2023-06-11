少了這味還叫粽子？老饕心中10大靈魂餡料 有「它」才是正港粽

吃粽慶端午！

端午節吃粽子是一個傳統習俗，過去農曆五月初五，家戶都會浸糯米、洗粽葉、包粽子，隨著網路平台發展成熟、餐廳店家不斷推出創意口味吸引消費者，粽子的花色品種也越來越多元，除了大家所熟知的花生、豬肉、蛋黃餡料，甚至開始出現鮑魚、龍蝦等精緻食材，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友心目中粽子的「10大靈魂餡料」，哪些食材非加不可？

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No.10 香菜

網友對於香菜的評價相當兩極，有人認為香菜是非常可怕的食物；但也有愛好者支持粽子加香菜一起吃才對味，「花生粉、香菜、白辣椒醬都要加好加滿」、「南部粽唯一真理，花生粉+蒜泥+重頭戲香菜」、「我們屏東都是香菜、花生粉，給你加好加滿欸」、「包土豆（台語）的菜粽是我的愛～但是外帶沒有香菜，我傷心」。

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No.9 蝦米

包粽子備料時，會先用油蔥乾將油爆香，再把蝦米放入炒香，不管是南部粽、客家粽，蝦米都是不可或缺的存在，「粽子不只蒸煮的方法有差，裡面的餡料更是美味的關鍵！五花肉、鹹蛋黃、蝦米」、「古早味南部粽，內餡還滿豐富的不用加醬，本身就有鹹香的味道，裡面香菇、大花生、蝦米、三層肉，糯米香甜好吃」、「客家粽的特色就是五花肉、乾香菇、菜脯、蝦米」。

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No.8 豆沙

喜歡吃甜粽的螞蟻人，豆沙餡是他們的首選，粽葉香混合糯米與豆沙內餡，融合出香甜可口的絕佳口感， 「甜粽就喜歡紅豆」、「粽子當然是『甜的』（雖然大嬸本人很愛吃北部粽aka葉子包油飯），白粽子、紅豆粽子」、「潮州豆沙這款可以歸類為甜粽，吃起來香香甜甜，不膩口，感覺很棒」。

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No.7 干貝

除了傳統的粽子餡料，許多老饕也相當捨得在這特別的節日下重本，品嘗平常鮮少吃的美食，選購加了干貝的粽子，「干貝龍王粽吃到了，好大一顆！料多味美」、「海鮮肉粽也太高檔了吧，大蝦跟干貝都好大」、「鮑魚干貝肉粽+1」、「不能有肥肉、栗子、蛋黃，但龍蝦干貝那些是多多益善」。

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No.6 菜脯（蘿蔔乾）

北部客家粽內餡以菜脯、滷肉為內餡主角，許多網友、長輩都認為，包粽子如果缺菜脯就不香，「粽子就是一連串備料與組合的食物，紅燒肉、香菇滷好不要湯汁，蘿蔔乾炒香」、「吃來吃去還是最喜歡北部粽阿！最愛他們家的蛋黃肉粽～鹹鴨蛋配上五花肉、菜脯和香菇」、「最好吃的粽子就是客家粽，特色就是五花肉、乾香菇、菜脯、蝦米」。

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No.5 栗子

﻿每回談論起粽子，總會激起「南北戰爭」，蛋黃派跟栗子派都有不少捍衛者，喜歡加栗子的網友說，「我媽喜歡吃豐富的，那種蛋黃、栗子、香菇、肉肉的那種」、「真正的中部粽是糯米泡3-4小時，然後要加栗子、鹹蛋黃、肩胛肉、五花肉，先下去炒過再包起來煮熟」、「南部粽裡可以栗子和蛋黃都包」。

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No.4 豬肉

對於無肉不歡的人來說，粽子之所以又稱為「肉」粽，便代表著肉餡無可取代的地位，大家對於肉類的口味偏好也不一樣，「最喜歡的是黏糊糊包一塊大肥肉的湖州粽」、「粽子這種東西 我只接受包帶肥的豬肉、花生、香菇、鹹蛋黃」、「現在凌晨十二點半突然好想吃肉粽…… 要有肥肉的……」「我心中的傳統內餡大概就是滷肉、花生、鹹蛋黃、香菇這幾樣」。

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No.3 香菇

香菇因為香氣十足，加在粽子裡能夠拿來增香提味，如果吃粽沒放入Q彈的香菇，會讓許多網友覺得少了什麼。「南部粽裡基本配置花生香菇五花肉！來台北後很少能吃得到道地南部粽」、「月桃葉的清香搭配香菇豬肉，口感、味香，俱全」、「肉粽內餡只要包有五花肉、香菇、整顆鹹蛋黃就好，米粒要有胡椒香！」

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No.2 蛋黃

包有蛋黃的粽子，即便熱量高，還是讓不少蛋黃愛好者強調，蛋黃是粽子的靈魂，「蛋黃超香！」、「沒包蛋黃不叫粽子」、「我媽客製化給我的粽子都有2-3顆蛋黃超讚」。「蛋黃跟粽子有對比的口感」、「蛋黃明明才是精髓所在」。

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No.1 花生/花生粉

網友心目中粽子必加餡料就是花生，外面還要再淋上花生粉與醬油膏，口感特殊、美味加分，「要花生，也要花生粉」、「一定要！整顆花生才香」、「加花生口感比較不單調」、「不加花生能吃逆」、「內餡只有花生，淋上鹹中帶甜的沾醬後，再灑上滿滿的花生粉及香菜」、「花生粉讓肉粽有了靈魂～真．南部粽認證」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月06日至2023年06月05日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『粽子內餡』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統