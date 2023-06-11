暑假出遊！2023台北十大人氣步道群 全國首創「親水文學步道」在哪？

週末台北踏青好去處！

假日想在車水馬龍的台北，找個近距離的踏青路線嗎？根據台北市工務局資料顯示，台北步道針對不同目的或性質，分別規劃、建置五種步道系統，包括像是「親山步道」、「環狀步道」、「特色步道」、「捷運步道」及「台北大縱走」等不同類型，無論想輕鬆遊還是登山健行，皆能提供民眾不一樣的選擇。

除了大家熟悉的象山、陽明山步道群。台北市工務局大地工程處，更在《休閒遊憩主題網》羅列了全台北市18條步道群。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出其中十大網友熱議的步道群，你有猜到第一名是「它」嗎？

No.10 指南茶香步道群

指南茶香步道群位於台北市文山區，不論要半日遊或一日遊，任君選擇。步道群中的指南宮步道全長約1200階，沿途兩旁分列著造型典雅的石燈籠，與古木參天的香楠、大葉楠，步道盡頭是指南宮的莊嚴身影，古意盎然充滿日式風格。

2011年全國第一條「親水文學步道」——小坑溪文學步道，從政治大學順沿小坑溪畔而上，還可銜接指南宮步道，沿線清澈的流水聲，夾雜蛙鳴鳥叫。

此外，台北市觀傳局與The Pokémon Company曾合作「飛翔皮卡丘計畫」，當時搭乘貓空纜車上山，踏出貓纜貓空站循著地上的腳印，就能找到嬉鬧中的寶可夢，還有呆呆獸繪畫出現在小天空步道，供遊客拍照留念引發不少討論。

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image source: 台北市觀傳局

No.9 外雙溪步道群

外雙溪步道群主要集結沿著外雙溪及其支流內雙溪的數條步道而成。其中大崎頭步道沿途多處梯田，形成有別於其他台北市步道群的特殊景緻。

風櫃嘴位於頂山與五指山鞍部，鞍部上多霧氣，為一風口，海風由此灌進台北盆地，故名風櫃嘴。風櫃嘴步道是火山熔岩流流經區域，整個步道都有巨大的岩石掉落， 還有因溪水沖刷使地表的岩石形成奇特的景象。

2023年4月一名男童與父親至坪頂古圳步道附近爬山，結果男童疑似落單走失，讓其父焦急報警協尋，引起不少網友討論。幸虧經過6個小時後找到男童，他並無大礙。



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image source: 休閒遊憩主題網

No.8 忠勇山大溝溪步道群

忠勇山大溝溪步道群包括內湖人氣極高的3座郊山：忠勇山、鯉魚山及圓覺尖，合稱「內湖三尖」。忠勇山形呈尖峰狀，因此又稱為大尖山；鯉魚山形則頭高尾低狀似鯉魚，所以有小尖坑山的別稱。其中碧湖步道是一條隱身住宅間的步道，生態豐富且具產業歷史價值。早期該處煤礦業興盛，是「新福本坑」的所在地，後因產業沒落，故於步道口仿建一座礦坑供遊客參觀。

碧湖步道周圍連接了大溝溪溪畔步道、圓覺寺步道與鯉魚山步道， 步道地勢大多平順，僅有一小段密集的上坡，且有一小塊平台可供伸展，幸運的話還能看到台灣藍鵲飛過樹林。

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image source: 休閒遊憩主題網

No.7 劍潭山步道群

劍潭山位在台北市中山區圓山風景區，為台灣小百岳之一，海拔僅153公尺。劍潭山步道途經圓山第八大美景「老地方觀機平台」，不但能俯瞰大台北地區的都市景色，更是觀看松山機場飛機起降的好地方，也是台北熱門的看夜景場所。

此外，劍潭山步道支線「復興電台步道」因登山口在軍方管理的復興廣播電台附近而得名。整條步道兩旁有數量不少的古厝與農家，還有一塊刻有「毋忘在莒」的大石。不少民眾下山後，可前往附近景點忠烈祠、士林官邸或是士林夜市遊玩。

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No.6 竹子湖步道群

竹子湖步道群以海芋花田聞名，海拔約569公尺至819公尺，全區位於陽明山國家公園內。竹子湖步道周遭群山環抱，不時出現雲霧，附近還有著名景點擎天崗以及小油坑，是不少民眾週末踏青的選擇。



此外，青楓步道是竹子湖一條木棧道，步道中段設有一處圓形平臺，凌空搭蓋的觀景台供旅人稍作休息。不少人倚著欄杆往下眺望，又是另一道美景。沿著青楓步道可以抵達大梯田花卉生態園區以及曹家花田香，花季期間不少繡球花綻放，繽紛的花綿延山坡上，吸引不少遊客前來賞花。

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No.5 南港山步道群

南港山位於信義區、南港區東南界稜上，是南港山系的最高峰。因與四獸山等支稜相連，而成為熱門的登山健行路線。其中中華技術學院步道沿途經過的溪流，屬於四分溪的一段，可明顯觀察到「壺穴」的特殊地形，尤其斯文豪氏赤蛙喜愛生活其中。

另外九五峰步道位於稜線，需先經由其他步道，爬升約350公尺高度始能接至九五峰步道。峰上巨石為絕佳眺望點，可飽覽台北市風光及四周群山景色，因此是夜景與101煙火秀熱門場地。相傳民國65年體協前理事長楊森將軍以95歲的高齡登此山因而命名為九五峰。

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No.4 虎山步道群

虎山海拔140公尺鄰近繁華市區，信義區就在山腳下，是民眾散步和運動的好地點。虎山溪步道設有親水平台，可親溪戲水，觀察水中的生物，每年4至5月處甚至會有螢火蟲，點亮夜晚的步道。

此外，有網友認為奉天宮步道堪稱是全台最吸睛的步道，因為步道入口處宏偉的「松山奉天宮」，另外則是伴隨步道若隱若現的「101大樓」。沿稜線往上爬，沿途還有兩處突出的裸岩，是眺望風景的好位置。有網友表示該路段略為陡峭，但步道沿途不乏觀景區和涼亭讓民眾休息，是非常適合全家共遊的步道。

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No.3 陽明山外環步道群

陽明山外環步道群為環繞在陽明山國家公園周圍的數條步道，其中最多人討論天母古道（天母水管路），該步道是日治時期為引取陽明山湧泉，在此地鋪設水管供給至天母地區，並於沿途設置便道，即俗稱「水管路」。

步道上可見日本人遺留的三角浦發電廠、黑色大水管及調整井等水道設施。該區偶爾也會有野生猴子出沒，提醒民眾若看到猴子，須採「不餵食、不接觸、不干擾」的三不原則，避免遭受攻擊。此外，橫嶺古道的竹蔭隧道，媲美京都嵐山的竹林隧道美景，不少遊客會駐足打卡合照。

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No.2 象山步道群

象山步道群位於台北市信義區，可近距離欣賞台北101以及俯瞰台北城市燈火，也是台北夜景、跨年煙火觀賞的絕佳地點，不少國內外遊客因璀燦的夜景專程造訪。它與附近的虎山、豹山、獅山並稱為「四獸山」，四座山都有環狀步道相連。象山海拔僅183公尺，對遊客來說最大的挑戰是階梯，因為步道沿途都是往上爬的階梯，平時沒什麼運動的話，走起來會較累。

此外，一線天步道橫越象山山腰，沿途有多處馬賽克樣式裝飾的石桌椅和天然的彩繪大石壁，走到僅能有一人穿過的巨岩狹縫「一線天」，讓不少網友驚嘆大自然的鬼斧神工。

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No.1 貓空步道群

貓空步道群位於台北市文山區，貓空以文山包種茶及鐵觀音聞名於世，具有不少茶藝館，不論白天或夜晚都值得造訪。白天走過飛龍步道，可見綠油油的山景，以及遠眺台北101、動物園以及中正紀念堂等城市地標。有時抬頭還可見大冠鷲在藍天盤旋，步道兩側種有山櫻與竹柏，每逢花季到來，賞花人潮絡繹不絕。此外，想感受純樸農村風情，可走樟樹步道欣賞牛車造景，健行完還可以順道在貓空泡茶，而夜晚的貓空也是不少人看夜景泡茶的好地方。另外，因表演藝術團體優人神鼓山上劇場座落於樟湖步道，也為貓空增添了人文藝術氣息。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月07日至2023年06月06日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2023台北十大人氣步道』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統