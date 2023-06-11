三商巧福好吃嗎？日人嫌棄「牛肉麵像台式拉麵」台人怒揭店內2精髓：天天報到

image source:翻攝FB／三商巧福 Always tasty, always for you

文／姜雅馨

百萬YouTuber蔡阿嘎日前到東京評價「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，因為批評「用看的就知道難吃」還共食一份食物，掀起台日兩地關注（延伸閱讀： 蔡阿嘎道歉了！批評「日本5地雷美食」遭轟態度輕蔑：虛心檢討），近日有民眾透露日本好友認為台灣的三商巧福很難吃，在網路上引發熱烈討論。

三商巧福遭日人嫌不好吃？被指牛肉麵是台灣拉麵他嘆：明明不錯吃

一名網友在PTT八卦版上分享，蔡阿嘎因為說日本連鎖餐廳難吃鬧得滿城風雨，對此原PO的日本朋友反嗆台灣三商巧福才難吃，認為「牛肉麵是台灣的拉麵」，讓原PO聽了很不是滋味，「三商巧福明明不錯吃，被日本人這樣講，該怎麼回？」

部分消費者認為三商巧福牛肉麵是基本標準，「確實，我家巷口最讚」、「無法反駁」、「是真的還好，雖然沒到難吃」、「三商巧福就是及格標準」、「三商巧福就吉野家等級，沒毛病」、「不算好吃但我很常吃欸」、「比他難吃=店可以收了」、「口味的確...但環境衛生還不錯」、「以前CP值高，現在有點貴」。

也有部分鄉民認為外國遊客不會專程來台灣吃三商巧福，「日本人來台灣會吃三商巧福？」、「三商就是吃粗飽的，誰出國專門吃這個？」、「我不否任，就是吃飽而已」、「不太可能有日本人來吃這個吧」、「三商巧福是拿來填飽肚子的，在台灣不算美食吧」。

▲三商巧福遭一名日本人嫌牛肉麵口感像台灣拉麵引發討論。

image source:示意圖、翻攝FB／三商巧福 Always tasty, always for you

三商巧福被台人讚品質穩定！眾皆餐廳2精髓：天天報到

但多數人認為三商巧福CP值很高，「三商巧福明明就很好吃」、「我覺得三商巧福蠻好吃的耶」、「三商巧福明明就還行，而且品質穩定」、「三商巧福的麵，屌打很多店家耶」、「牛肉麵還不錯吧！真的要比請提出參賽選手」、「三商巧福牛肉麵至少幹掉七成店家了」、「人家都開這麼久了，事實就是買單的人不少」、「三商比很多店耐吃了，也不貴，要比什麼？」、「平價速食等級，也有一定空間品質，大眾喜歡就好，台灣人跑去臭國外，被嘴回來就是這種感覺」、「三商巧福很好吃，我有一陣子天天報到」。

還有老饕表示三商巧福本體是酸菜和皮蛋豆腐，「日本有酸菜吃到飽？」、「其實酸菜多加一點不錯吃啊」、「三商我都是吃酸菜配牛肉麵」、「三商巧福本體是皮蛋豆腐吧」、「三商我都吃牛丼配皮蛋豆腐，很爽」。

▲許多老饕稱讚三商巧福酸菜和皮蛋豆腐是本體。

image source:示意圖、翻攝FB／三商巧福 Always tasty, always for you

三商巧福漲價、被日人評難吃破千筆討論！品牌口號成網路關鍵熱詞

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年三商巧福聲量趨勢，可以發現6月8日因為網友在PTT上討論日本人批評三商巧福不好吃，引發台灣網友熱烈迴響，造成1,718筆討論聲量；去（2022）年12月31日則因三商巧福宣布因原物料上漲，於今年1月6日起調漲商品售價，在網路上也引發1,501筆討論。

從近一年三商巧福探索概念，也能發現牛肉麵、原汁牛肉麵、香滷豬棒腿麵受到熱烈討論，就連「是你的是我的三商巧福」品牌口號也成為大多數人對三商巧福的第一印象。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月09日至2023年06月08日。

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