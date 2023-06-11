梅雨滯留鋒到慎防強降雨 彭啟明：持續到下個周末

梅雨季滯留鋒逐漸影響台灣，昨天午後多個縣市大雨。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，大氣環境條件和過去幾天有點不一樣。主要是鋒面前緣的不穩定，但這波鋒面受到颱風的干擾，顯著的減弱很多，只有強化午後雷陣雨的發展及延續。

彭啟明說，今天到明天在一整個低壓帶的範圍，周二到周四有一波變化，整個西南季風增強，或是稱作滯留鋒面／低壓不穩定環境，這是要留意的。而下個周末也可能有波較多水氣的發展，近期天氣的不穩定，外出要帶雨具。

中央氣象局說，今、明兩天天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；今天鋒面位於北部海面，明天低壓帶影響，各地及澎湖、金門、馬祖地區有局部短暫陣雨或雷雨。

今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，明天東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。