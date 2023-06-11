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梅雨滯留鋒徘徊全台雨炸9天 吳德榮：慎防致災天氣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今、明兩天局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，降雨範圍擴大、雨勢增強。本報資料照片
今、明兩天局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，降雨範圍擴大、雨勢增強。本報資料照片

中度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1000公里海面上，以每小時23公里速度，向東北進行。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中颱谷超逐漸減弱中；正在台灣東側約1000公里遠的海面上迴轉，對台、日皆無威脅；今天東海岸包括蘭嶼、綠島仍有長浪，岸邊活動需注意。

氣象局今天清晨5時38分發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（龜山島、蘇澳）、花蓮、台東及馬祖已觀測到2米左右的浪高。

吳德榮表示，今、明兩天梅雨季第5波鋒面為滯留鋒在北部海面，西南風輸送的水氣多，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，降雨範圍擴大、雨勢增強。

吳德榮說，要注意小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及氣象局特報。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今天北部22至32度，中部24至34度，南部24至35度，東部23至34度。

吳德榮表示，周二、周三第5波滯留鋒南移經台灣上空，有西南氣流配合，慎防劇烈天氣及大量降雨致災。

他說，周四滯留鋒南移至台灣南端，降雨相對減緩、為短暫空檔，不穩定、仍需注意。周五、周六滯留鋒再北返經台灣上空，恢復梅雨旺盛期的型態，18、19日滯留鋒北移至北部海面，台灣受西南氣流影響，應續防劇烈天氣及連日的大量降雨。

中度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1000公里海面上，以每小時23公里速度，向東北進行。圖／取自氣象局網站
中度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1000公里海面上，以每小時23公里速度，向東北進行。圖／取自氣象局網站
歐洲模式模擬850百帕風場及渦度圖顯示，周四滯留鋒南移至台灣南端（左圖，取自tropical tidbits）。18日滯留鋒北移至北部海面，台灣仍受西南氣流影響（右圖，取自tropical tidbits）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲模式模擬850百帕風場及渦度圖顯示，周四滯留鋒南移至台灣南端（左圖，取自tropical tidbits）。18日滯留鋒北移至北部海面，台灣仍受西南氣流影響（右圖，取自tropical tidbits）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 馬祖

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