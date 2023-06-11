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準公幼額外收費 巧立名目亂象多

聯合報／ 記者余采瀅林佩均簡慧珍／連線報導

政府主打平價教保，準公共化幼兒園每月最高收費三千元，但亂象不斷，傳出準公幼卻巧立名目變相收費。有家長抱怨，準公幼才藝課全部額外收費，甚至安排在正常上課時間，若不報名參加，學生會被安排到小房間犧牲受教權。有家長也發現準公幼其實不便宜，相關費用加起來，每月近萬元與私幼差不多，認為不合理，想檢舉又怕孩子被貼標籤或須轉學。

中部有一家準公幼每月依照政府規範收費，卻私下向家長收取雙語費用，並於登記入學前，以隱諱方式介紹「多元課程」，並向家長說明，若無法接受則不強迫入學。

不願具名的家長說，園內「多元課程」有英語、三Ｃ電腦課程等，強調讓幼童多元發展，課程規畫在上午八時至下午四時間，若孩子不上多元課程，就會被帶到小視聽教室，另上一般課程。

台中一家準公幼課後也有英語及才藝課，園方還暗示家長若不報名，孩子就不適合留在園區，有家長擔心不報名，孩子會被貼標籤，最後決定轉學。另有家長說，孩子在準公幼每月上才藝課，收費近六千元，還要加收延托費及原本月費三千元，每月快一萬，跟私幼收費差不多。也有家長說，曾找過準公幼，但課後才藝課每月收費五千元，若不報名，家長四點就必須接走，算下來沒比較划算，乾脆直接讀私幼。

彰化縣準公幼業者坦言，少數業者會收才藝課的「材料費」，只能靠家長反映約束。

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公幼 才藝 桃園

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