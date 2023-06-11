準公托良莠不齊 民團：全面公共化

衛福部社家署研擬首部「托嬰專法」兒童托育服務法，期盼能提升托嬰品質。但政府五年前大力推動的「準公托」正是亂象源頭，全台一三三七家托育機構，從一○七年至今有一三四家因嚴重違規退場，退場業者全是「準公托」。民團批評，準公托品質良莠不齊，應全面退場，全面推動公共化。

兒童福利聯盟發言人李宏文表示，準公共托育的意義相當於政府向私立托嬰機構購買服務，雖可達到「平價」的目標，卻因為私立托嬰機構良莠不齊而犧牲了品質。據衛福部統計○到二歲家外送托率約兩成，李宏文表示，家長送托考量除了價格以外就是品質。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，準公共化托育機構仍是由私立業者經營，以追求利潤為導向，孩童權益、教師勞動條件未被當作重點。

「少子化對策政府砸了超過千億，去年生育率卻來到史上新低」，李宏文說，看到政府用力催生，現況則是「催不出來」，家長即使有錢，也不一定能夠獲得友善的托嬰服務。

黃喬鈴表示，聯合國人口基金報告調查中，盤點先進國家應對生育率政策，發現公共托育才是唯一能夠提升生育率的作為。托嬰專法草擬內容中，未見政府推動公共托育服務角色，籲政府應負起責任，推動托育服務全面公共化。

李宏文說，既然政府認為生育率與國家競爭力有關，將少子化視為國安危機，就應該要拿出政策誘因，期待在托嬰專法中訂定公托比率，由政策引導鼓勵更多非營利法人投入育兒事業。

社家署署長簡慧娟表示，公共化托育政策目前是由行政院的「我國少子女化對策計畫」推動，公共化托育政策不會斷炊，不會因為是否入法而有不同。