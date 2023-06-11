首部托嬰專法 2方向護托育服務

新北某幼兒園餵藥案件引發民眾對兒童權益的關注。衛福部主責○到兩歲嬰幼兒管理，規畫訂定「兒童托育服務法」草案，將提高保母執業登記資格、私立托嬰中心收退費項目、人員資訊等依法全面公開，同時，提高違規業者的罰則，新制的管理與罰則，由「兒童及少年福利與權益保障法」獨立而出，該法將成為我國首部「托嬰專法」。

去年板橋私立米綺托嬰中心女嬰遭悶死案歷歷在目，女嬰母親邱小姐指出，光是去年一年內發生的托嬰致死憾事就有三件之多，且近十餘年來虐嬰事件層出不窮。

專法整頓托嬰中心亂象 製表／元氣中心 據社家署「托育媒合平台」，近五年托嬰中心托育人員遭裁罰件數達八十八件，違規樣態包括不當對待收托兒童、兒少身心虐待、未登記設立許可、獨留孩童與疏忽照顧、超收兒童。

兒童托育服務法立法粗分兩大方向，托嬰機構與人員提高管控規格、提升托嬰量能及品質，兩大方向又可列出八大重點。

托嬰機構與人員提高管控規格包含，居家托育人員（即保母）登記資格，僅限取得托育人員技術士證、教保托育服務相關科系畢業者；私立托育服務機構收費採取備查制；明定托育服務機構應公開資訊，包含收退費基準、收費項目與數額、核定收托與實際收托人數、托育人員資訊等；新增托育服務機構設置專帳及會計帳簿憑證規定。

提升托嬰量能及品質，則是將社區公共托育家園入法管理；新增社區互助、部落互助及職場互助式托育服務；放寬公有不動產以無償營利方式提供非營利性質法人使用；新增以學校場所辦理托育服務機構免變更使用執照。

兒童福利聯盟發言人李宏文指出，兒托專法由兒少法中獨立而出，係重大變革，既然要成立專法，希望看到草案大破大立，解決家長痛點。針對兒虐事件，他建議在專法訂定「兒虐事件吹哨者保護條款」，納入應通報而未通報，以及行為人挾怨報復的懲罰機制。

兒童權益促進協會幼教組主任陳乃慧則表示，過去托嬰中心發生虐嬰事件後，常以變更機構名稱的方式規避查緝，讓家屬難以辨別，盼此次修法，能夠規定同一地址托嬰中心的名稱變更歷程公開。她也建議提高托育機構師生比至一比四，以保障托嬰品質、減少兒虐事件。

社家署署長簡慧娟表示，法務部也已著手規畫吹哨者保護機制草案。目前兒托法仍在草擬階段，未來將公告草案細節條文，各界意見均可再反映討論。