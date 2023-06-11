雞蛋批發價 每斤可望降3元

國內缺蛋情況趨緩，蛋價評議督導委員會昨開會討論是否調整蛋價，中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，委員會初步作成決議，批發價、產地價每台斤都下修三元，其中批發價從五十五元調整為五十二元；產地價從每台斤四十五點五元，跌到四十二點五元。

蛋價評議督導委員會執行長陳進丁表示，若有調整蛋價，調整幅度將在周二正式公布；農委會畜牧處副處長江文全則說，目前尚未收到委員會通知。

據農委會公布的「雞蛋產銷資訊」顯示，國內產蛋隻數仍在低檔、生產量也僅十一萬四千箱、約二二八○萬顆。

農委會主委陳吉仲坦言，國內雞蛋產能與需求仍有差距，國人需求每天約要十二萬箱、兩千四百萬顆，但現在才十一萬四千箱，不足的部分仍需透過進口雞蛋補足。

陳吉仲表示，雞蛋價格由蛋價委員會決定，農委會的責任是說明供需資訊，飼料價格上周已調降一波，飼料主要原料如玉米等的現貨及期貨都在往下跌，未來飼料成本應持續下降，畜牧業生產成本將獲紓解，屆時國內產能供應會更充足。