小心3高找上門！半年甩肉18公斤 藝人崔佩儀分享2招心法

台中市生局今天在國立自然科學博物館前廣場舉辦「代謝症候群防治宣導We can Do it」活動，獲邀到場的藝人崔佩儀分享，她愛焦糖瑪奇朵、炸雞塊等高澱粉食物，一度胖到84公斤，後來藉由飲食控制、規律運動，半年甩肉18公斤，邀民眾一起來響應遠離3高2害，預防代謝症候群。

今天活動由台中市醫療院所、衛生所及健身房業者設置16個互動式攤位，民眾透過趣味性闖關遊戲及身體分析組成檢測，現場還有茂盛醫院乳攝車、中山附醫、北區衛生所提供公費癌篩服務。

衛生局長曾梓展說，台中市20歲到64歲民眾逾188萬人，推估罹患代謝症候群逾29萬人，罹患代謝症候群，後續發生心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂的風險較一般人高出2至6倍，代謝症候群防治成為市府守護市民健康的重要課題。

國健署副署長魏璽倫說，依國健署2017至2020年國民營養健康調查，20至64歲民眾代謝症候群盛行率為24.8%，男高於女；國健署去年7月起，攜手健保署推動代謝症候群防治計畫，台中市有281家診所、逾8000人加入，為全國之冠。

曾梓展說，預防代謝症候群5大絕招，第1招「聰明選、健康吃」選擇低油、低糖、低鹽、高纖飲食；第2招「站起來，動30」減少久坐，一天至少運動30分鐘；第3招「不吸菸、少喝酒」；第4招「壓力去，活力來」適當發洩，如運動、聊天、唱歌；第5招為「做檢查，早發現」。