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器捐中心推器捐聲紋卡 讓在世親人聽見死者生前心聲

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛生福利部醫事司長暨財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長劉越萍。記者李青縈／攝影
衛生福利部醫事司長暨財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長劉越萍。記者李青縈／攝影

跨越生死鴻溝！器捐病主中心與陽獅集團合力推動的「器捐聲紋卡」將在器官捐贈日6月19日上線。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長劉越萍今表示，病人雖然有意願，但家屬可能清楚或是陷入情感考量，而陷入天人交戰，在國外統計約有三、四成的捐贈者在這裡卡關，因此希望透過播放聲音讓家屬減少天人交戰。

 由於考量已經書面表達捐贈器捐的民眾因為疾病或是意外成為潛在捐贈者時，醫院仍需要在世親人同意才可以完成器捐，但不少案例都在這時候功虧一簣。劉越萍指出，從國外數據來看器官捐贈者中約有三到四成的家屬會出現情感等因素考量最後不捨而沒有器捐，在台灣臨床上這樣的案例也不少，相當可惜。

劉越萍說，因此陽獅集團為執行企業社會責任CSR，參考國外經驗並向衛福部提案，希望透過留下捐贈者的聲音，並在捐贈時刻可以留下關鍵聲音，讓家人在關鍵時刻可以聽見潛在捐贈者的心聲。因為透過捐贈者的親口訴說，讓家人更真切感受潛在捐贈者生前簽下器捐同意書的心意。

「器捐聲紋卡」是由潛在捐贈者可以錄製一段錄音檔，並獲得一組聲紋編號存放在資料庫內。而當潛在捐贈者被判定死亡後，醫療人員可以播放音檔，幫助在世親人了解其同意器捐的心聲，幫助器官捐贈流程順利進行。

另外，劉越萍表示，接下來廣告公司也會推出相關活動推廣「器捐聲紋卡」，並且台大醫院與紙雕師也會推出器官紙雕展，希望讓器官捐贈的理念更讓民眾知道。

簽下器捐同意書時可以選擇是否預先錄製同意器官捐贈的心聲。圖／翻攝自器捐病主中心網頁
簽下器捐同意書時可以選擇是否預先錄製同意器官捐贈的心聲。圖／翻攝自器捐病主中心網頁
器捐聲紋卡讓簽下器捐同意書的潛在捐贈者，預先錄製同意器官捐贈的心聲。圖／翻攝自器捐病主中心網頁
器捐聲紋卡讓簽下器捐同意書的潛在捐贈者，預先錄製同意器官捐贈的心聲。圖／翻攝自器捐病主中心網頁

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