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三地門規模5.3地震 氣象局：潮州斷層相關性高 還有規模4餘震
屏東縣三地門今天下午1時31分發生芮氏規模5.3淺層地震，屏東縣、高雄市最大震度4級，中央氣象局也發布國家級警報。氣象局地震測報中心課長江準熙說，高屏地區從昨天開始到今天已發生數起地震，以下午1時31分地震最大，屬於主震，未來兩周還會有規模4左右餘震，建議當地民眾防災措施做好。
江準熙說，從昨天到今天發生數起地震，目前最大是規模5.3的三地門地震，因為發生在屏東、高雄交界，兩縣市民眾應該有收到地震簡訊。規模5.3地震不會有直接災害，但震度4級是警戒區域，最近下雨山區有土石鬆動問題，還請多加留意安全。
江準熙表示，就目前看到數起地震發生位置都在潮州斷層位置，至於是否有關連，要做地質調查才比較確定，「但相關性滿高的」。
他說，受到板塊應力影響，潮州斷層有80幾公里的長度，這幾起地震在斷層稍微偏北的地方，後續如果發生侷限在這些地方，若後續地震較小，可以理解。附近區域民眾注意住宅的家具要固定，做好防護措施。
他表示，這個地方過去最大的地震是2016年2月的高雄美濃地震，當時在台南也有造成災害。這個區域就會有地震持續發生，也可能當時地震殘餘應力也有可能。目前看到這幾起地震所在位置都很相近，如果地震發生原因是應力調整，就比較不用擔心。
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