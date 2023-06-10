屏東三地門5.3淺層地震 消防局未接獲災情 民眾：好暈

很多人有喝牛奶的習慣，開冰箱的時候，把牛奶放在冰箱門邊的位置，幾乎是一件不用動腦的自然反應。不過有專家警告，實際上，把牛奶放在冰箱門的位置，「會縮短牛奶的保質期」，適合的位置是「冰箱深處」。

2023-06-10 12:06