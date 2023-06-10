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屏東三地門5.3淺層地震 消防局未接獲災情 民眾：好暈
中央氣象局今下午發布第38號顯著有感地震報，今天下午1點31分，在屏東縣政府東北方28.8公里，位於三地門鄉，發生芮氏規模5.3地震，地震深度10.3公里；屏東消防局指出，目前沒有接獲相關災情。
依據中央氣象局指出，屏東縣昨晚11點19分，在縣政府東北方26.7公里，位於三地門鄉，發生芮氏規模3.5地震，地震深度18公里。
今下午再發生地震，不少民眾收到國家級警報簡訊通知，指下午1點31分左右發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。隨即感受到搖晃，有民眾跑出門外查看、感到暈眩。
各地震度級：屏東縣地區最大震度4級、高雄市地區最大震度4級、台東縣地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度3級、台南市地區最大震度3級、花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度3級、嘉義市地區最大震度3級、雲林縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、苗栗縣地區最大震度1級、宜蘭縣地區最大震度1級。
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