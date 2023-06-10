從備取醫師變院長 肝移植權威陳肇隆勉畢業生「專注1個目標」

國防醫學院今舉辦112年度畢業典禮，院長查岱龍邀請台灣、亞洲肝臟移植權威陳肇隆以「一個醫療工作者的養成與社會關懷」為題進行專題演講，分享他一路走來在台灣開展肝臟移植，從養成教育訓練，到深耕台灣、立足國際、醫援海外的經驗。

從一開始的住院醫師備取，經過27年後當上高雄長庚醫院院長，他勉勵畢業生只要努力就有公平的機會，在醫療生涯中只要設定一個目標，聚焦專注做好就夠了。

54年前陳肇隆考進高雄醫學院，開學第一天被推選班代表，在校慶運動會繞場，向師長致敬，當時設計的班旗，簡化的顯微鏡代表醫術，加上白色的愛心和紅色的赤誠。

1975年當醫學生的最後一個暑假，兩個月的山地醫療服務，他揹著藥品和簡單的醫材，走遍了屏東霧台鄉的6個村落，激發了他從事醫療工作的熱情與使命感。

陳肇隆在山地醫療服務時，偶然聽到董事長王永慶創辦的長庚醫院，將在一年後開幕，他終於等到長庚醫院徵求住院醫師的廣告，而他從學生時代就立志從事外科，沒想到到台北應考時嚇一跳，外科R1居然是200多人爭取6個名額，一個月後他接到備取通知。他勉勵畢業生，「一個備取的R1，27年後可以當上這個醫院的院長，持續13年，可見只要努力，就有公平的機會」。

陳肇隆表示，亞洲地區器官捐贈有限，遠低於歐美，而因應肝臟的器官需求，西方國家推動遺愛人間的大愛屍肝移植，而東方國家則積極發展技術的精準度要求更高的活體肝移植，特別是台灣和韓國最為蓬勃。經過30多年來積極發展，活體肝移植成為少數亞洲可以領先歐美的醫學領域之一。

台大教授林天祐是台灣首位走上國際舞台的外科醫師，他因為首創的手指切肝法，在40多年前就有機會，應邀撰寫英文教科書的章節，不過當時台灣還沒有專業的醫學插畫家，可以幫他畫手術插圖，透過林的學生、陳的老師推薦下，找他幫忙，當時他僅是第3年住院醫師，沒看過肝臟手術，為了畫好圖，只好讀遍肝臟解剖學資料。

陳肇隆說，任何領域都一樣，只要下了工夫就會產生興趣。當時他依稀覺得肝臟外科在可以預見的未來，最大的突破會是肝臟移植，因為這樣的機緣，肝臟移植就成為他一生醫療生涯的志業。

陳肇隆39年前成功完成亞洲第一例肝臟移植手術，率先採用腦死定義，促成亞洲第一個腦死亡器官移植立法的國家，比日本早10年、韓國早12年，因此帶動台灣移植醫學的蓬勃發展。1997年更完成亞洲首例，一個肝給兩個病人的分割肝移植手術。

在1988年全球還沒有活體肝移植時，日本東京大學肝臟移植小組在2年間6度來台，和陳肇隆合作動物實驗，2年後日本肝臟外科第一把手Makuuchi教授，在日本開展肝臟移植，邀請陳肇隆指導手術，這段台日合作故事成為佳話，日本媒體更將故事作為藍本推出漫畫，改編小說，書名為「孤高的手術刀」，由於漫畫、小說暢銷，又拍成同名電影。

30多年來陳肇隆創立多項台灣、亞洲甚至全球肝臟移植紀錄，他本著醫療不藏私理念，也協助鄰近的大學醫院，發展活體肝移植手術，包括菲律賓馬尼拉、大陸北京、上海及日本、新加坡、巴西等，也善盡國際社會責任，至今年5月，已協助訓練395名來自各國的肝臟移植醫師，近年他也在瑞士蘇黎世大學指導活體肝移植手術。

國際肝臟移植醫學會（ILTS）把第一個終身成就獎，頒給全球開創肝臟移植的美國Pittsburgh大學Starzl教授，Starzl得獎26年後，這個美國主導的醫學會，也頒給陳肇隆相同的獎，他感到特別榮幸。

Starzl說，醫學的歷史通常是「昨日認為不可思議的，今日也難以達成的，明日往往成為常規」。陳肇隆表示，從老師的身教，到肝臟移植成為他這一生志業的經驗，他勉勵在座的畢業同學，在醫療生涯，只要設定目標聚焦專注，然後鍥而不捨，能把一個目標做好，那就夠了。