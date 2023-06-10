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壽山動物園黑熊「波比」斷牙 戴金牙套見客

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
「波比」經醫療團隊治療後，裝上閃亮銀色牙套後，順利恢復以往進食速度。圖／壽山動物園提供
「波比」經醫療團隊治療後，裝上閃亮銀色牙套後，順利恢復以往進食速度。圖／壽山動物園提供

口腔照護很重要，對動物來說也一樣，高雄市立壽山動物園一隻台灣黑熊「波比」，4月底由保育員察覺進食狀況有異，發現其雙側上犬齒斷裂，經醫療團隊治療後，為「波比」裝上牙套來維持口腔健康，因牙套是閃亮的銀色金屬色，在太陽照耀下成民眾參觀的「亮」點。

壽山動物園表示，牙齒是營養攝取不可或缺的重要工具，保育員及獸醫師對於園區動物的進食情形及體態甚為關注，因動物無法以言語表達身體不適，對於疼痛也有較高耐受力，不輕易讓人看到牠虛弱一面，是為生存產生的天生本能，需透過保育員細心觀察，及醫療團隊專業診斷，來維持動物健康。

觀光局長高閔琳說明，台灣黑熊「波比」4月底時，保育員發現牠進時模樣有別以往，經獸醫師檢查後，發現其雙側上犬齒斷裂、伴隨牙齦外及出血情形，為避免日後惡化決定拔除，因此在5月安排兩次麻醉做根管治療，並裝上專屬銀色牙套，協助「波比」順利進食。

高閔琳欣慰的說，「波比」經保育員及醫療團隊照料下下，讓牠用餐恢復以往快速，得以繼續大口享用美食，感謝高雄中興動物醫院醫療團隊，尤其是李昱璁及郭子賢二位醫師，抽空為「波比」做牙齒診療，為野生動物保育及健康照護盡一份心力。

裝上牙套後的「波比」，得以大口享用美食，遊客也能觀察到不同以往的新「亮」點。圖／壽山動物園提供
裝上牙套後的「波比」，得以大口享用美食，遊客也能觀察到不同以往的新「亮」點。圖／壽山動物園提供
壽山動物園的黑熊「波比」，由醫療團隊進行牙齒診療。圖／壽山動物園提供
壽山動物園的黑熊「波比」，由醫療團隊進行牙齒診療。圖／壽山動物園提供
保育員發現台灣黑熊「波比」進食模樣改變，經獸醫檢查後發現雙側上犬齒斷裂，還有牙齦外露及出血情形。圖／壽山動物園提供
保育員發現台灣黑熊「波比」進食模樣改變，經獸醫檢查後發現雙側上犬齒斷裂，還有牙齦外露及出血情形。圖／壽山動物園提供

獸醫師 台灣黑熊

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