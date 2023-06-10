壽山動物園黑熊「波比」斷牙 戴金牙套見客
口腔照護很重要，對動物來說也一樣，高雄市立壽山動物園一隻台灣黑熊「波比」，4月底由保育員察覺進食狀況有異，發現其雙側上犬齒斷裂，經醫療團隊治療後，為「波比」裝上牙套來維持口腔健康，因牙套是閃亮的銀色金屬色，在太陽照耀下成民眾參觀的「亮」點。
壽山動物園表示，牙齒是營養攝取不可或缺的重要工具，保育員及獸醫師對於園區動物的進食情形及體態甚為關注，因動物無法以言語表達身體不適，對於疼痛也有較高耐受力，不輕易讓人看到牠虛弱一面，是為生存產生的天生本能，需透過保育員細心觀察，及醫療團隊專業診斷，來維持動物健康。
觀光局長高閔琳說明，台灣黑熊「波比」4月底時，保育員發現牠進時模樣有別以往，經獸醫師檢查後，發現其雙側上犬齒斷裂、伴隨牙齦外及出血情形，為避免日後惡化決定拔除，因此在5月安排兩次麻醉做根管治療，並裝上專屬銀色牙套，協助「波比」順利進食。
高閔琳欣慰的說，「波比」經保育員及醫療團隊照料下下，讓牠用餐恢復以往快速，得以繼續大口享用美食，感謝高雄中興動物醫院醫療團隊，尤其是李昱璁及郭子賢二位醫師，抽空為「波比」做牙齒診療，為野生動物保育及健康照護盡一份心力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言