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雲林縣抽驗端午節食品 蝦米、芥藍菜超標

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣針對粽子專賣店、南北雜貨店等場所抽驗應景食品，抽驗結果出爐，54件食品竟有2件不合格。圖／雲林縣政府提供
雲林縣針對粽子專賣店、南北雜貨店等場所抽驗應景食品，抽驗結果出爐，54件食品竟有2件不合格。圖／雲林縣政府提供

端午節將至，雲林縣針對粽子專賣店、南北雜貨店等場所抽驗應景食品，抽驗結果出爐，54件食品竟有2件不合格，一件是蝦米的二氧化硫殘留量超標，一件是芥藍菜農藥亞滅培超標，衛生局追溯來源是外縣市業者，已移請當地衛生局進行後續辦理。

雲林縣衛生局鎖定粽子專賣店、超市、賣場、南北雜貨店、傳統市場及食材批發商等場所進行稽查及應景食品抽驗，54件抽驗食品的檢驗項目包括防腐劑、甜味劑、黃 麴毒素、漂白劑、蘇丹色素、硼酸及其鹽類、食品中微生物、動物用藥（乙型受體素）、農藥多重殘留分析（411項）等項目。

衛生局長曾春美表示，檢驗結果52件符合規定，1件蝦米檢出二氧化硫殘留量0.14g/kg（限量標準0.1g/kg），另1件芥藍菜檢出農藥亞滅培2.55ppm（限量標準2.0ppm），兩件食品明顯與規定不符，經調查並追溯來源為外縣市業者，已移請當地衛生局進行後續查辦。

曾春美表示，民眾在購買或製作粽子時，一定要睜大眼睛注意，粽葉太綠或聞起來有硫磺味，應拒絕購買，以免不慎購買到黑心粽葉，製作鹼粽時，應使用衛生福利部公告許可合法之食品添加物「三偏磷酸鈉」替代硼砂（冰西，是公告禁止使用的非法添加物）。

選購粽子時，宜向衛生良好的製造或販售場所購買，並檢視粽子外表是否破損，如內容物有外漏則勿購買，挑選粽子配料時，應向信譽良好的廠商購買，不宜購買來源不明的散裝品或色澤太過鮮豔的產品，才能吃得安心。

民眾若有相關疑問，可撥打雲林縣食安專線（05）5339730食品衛生科洽詢。

衛生局 粽子

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