新北鼓藝節美術館登場 優人神鼓今傍晚戶外園區演出
2023新北市鼓藝節於今、明兩天下午在鶯歌區新北市美術館戶外園區登場，今表演壓軸由知名優人神鼓編排「乘光而行」，表演突破傳統擊鼓形式，以精準、密集且快速的節奏展現擊鼓撼動。
新北市文化局表示，鼓藝節鶯歌巡迴場規劃兩天活動主題，今天下午兩點半起由日出東山太鼓團開場，演出具有日式和太鼓風格的鼓藝表演；壓軸曲目由優人神鼓為今年鼓藝節特別編排「乘光而行」，表演突破傳統擊鼓形式，以精準、密集且快速的節奏展現擊鼓的撼動。
明天演出主題「鼓聲和土地和發出聲響的人們」，來自屏東瑪家鄉的羽‧擊舞藝術團隊，以獨特陶壺鼓演出排灣族創作擊樂。踢踏舞電台X巴奇先生，則是由年輕表演者共同組成，將以創意又帶有藝術感的方式，演繹今年鼓藝節「鼓動創藝」的理念。
本週末串連鶯歌周邊學校團隊共襄盛舉，三峽國小行進鼓隊、樹林柑園國中太鼓社、樹林柑園國小擊鼓隊、鶯歌永吉國小擂鼓隊等接連登上舞台。今下午1點半起民眾可現場報名體驗彩繪波浪鼓和製作手搖鼓DIY。
2023新北市鼓藝節第三週巡演將於6月17日晚間6點半在蘆洲忠義廟廟前廣場、6月18日下午3點在三芝芝蘭公園。
2023新北市鼓藝節官網
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