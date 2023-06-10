快訊

女大生揭成大師長期伸狼爪！怒嗆他要不要開課探討「房思琪小說」

餵藥事件爆發 家長選幼兒園該如何避雷

忠實用戶看不下去！ 狂轟1障礙不解決「用Pixel像半殘」：問題隨便抓都一大把

新北鼓藝節美術館登場 優人神鼓今傍晚戶外園區演出

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
優人神鼓今傍晚五點將於新北市美術館戶外園區演出。圖／優人神鼓提供
優人神鼓今傍晚五點將於新北市美術館戶外園區演出。圖／優人神鼓提供

2023新北市鼓藝節於今、明兩天下午在鶯歌區新北市美術館戶外園區登場，今表演壓軸由知名優人神鼓編排「乘光而行」，表演突破傳統擊鼓形式，以精準、密集且快速的節奏展現擊鼓撼動。

新北市文化局表示，鼓藝節鶯歌巡迴場規劃兩天活動主題，今天下午兩點半起由日出東山太鼓團開場，演出具有日式和太鼓風格的鼓藝表演；壓軸曲目由優人神鼓為今年鼓藝節特別編排「乘光而行」，表演突破傳統擊鼓形式，以精準、密集且快速的節奏展現擊鼓的撼動。

明天演出主題「鼓聲和土地和發出聲響的人們」，來自屏東瑪家鄉的羽‧擊舞藝術團隊，以獨特陶壺鼓演出排灣族創作擊樂。踢踏舞電台X巴奇先生，則是由年輕表演者共同組成，將以創意又帶有藝術感的方式，演繹今年鼓藝節「鼓動創藝」的理念。

本週末串連鶯歌周邊學校團隊共襄盛舉，三峽國小行進鼓隊、樹林柑園國中太鼓社、樹林柑園國小擊鼓隊、鶯歌永吉國小擂鼓隊等接連登上舞台。今下午1點半起民眾可現場報名體驗彩繪波浪鼓和製作手搖鼓DIY。

2023新北市鼓藝節第三週巡演將於6月17日晚間6點半在蘆洲忠義廟廟前廣場、6月18日下午3點在三芝芝蘭公園。

2023新北市鼓藝節官網

2023新北市鼓藝節於今、明兩天下午在鶯歌區新北市美術館戶外園區登場。圖／新北鼓藝節官網翻攝
2023新北市鼓藝節於今、明兩天下午在鶯歌區新北市美術館戶外園區登場。圖／新北鼓藝節官網翻攝

優人神鼓 團隊

延伸閱讀

新北私幼餵藥案惹眾怒！重要時序與相關爭議一次看

新北幼兒園餵藥案 恩恩爸籲受害家長勿私下被摸頭

新北這三捷運底站哪處買房最頂？ 網分析建議避開「這1站」

私幼餵藥案遭民進黨團狂批 新北市府回應：市長不必列席

相關新聞

未來2周天氣最糟 下周滯留鋒面徘徊留意豪大雨致災可能

今明兩天北邊的鋒面系統靠近台灣北部海面，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，雖然整個鋒面結構受到谷超颱風干擾，並不是特別好，...

梅雨將抵達 吳德榮：下周滯留鋒+西南氣流 慎防致災降雨

谷超颱風仍維持中度颱風強度，中央氣象局說，中颱谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1050公里海面上，以每小時11...

中颱谷超最新路徑曝 鄭明典稱奇：幾乎沿東經130度北上

中度颱風谷超，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，幾乎就是沿東經130度北上。上一個颱風瑪娃是沿東經125度北上，這次谷超更遠一點...

急診拉警報 滿床等住院一路塞

疫情升溫，腸病毒、腺病毒等各類傳染病齊發，全台醫療院所急診拉警報，推床睡滿等待住院病患，依照衛福部即時監測，台大醫院昨天...

台中流感增溫！9天8流感群聚 診所快篩陽增3倍

疾管署監測，國內新冠肺炎進入第4波疫情，流感、腸病毒也在燒。台中市衛生局6月以來，9天共接獲8件流感群聚通報，多為校園，...

新北鼓藝節美術館登場 優人神鼓今傍晚戶外園區演出

2023新北市鼓藝節於今、明兩天下午在鶯歌區新北市美術館戶外園區登場，今表演壓軸由知名優人神鼓編排「乘光而行」，表演突破...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦