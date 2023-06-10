日照中心的千歲團鋼琴課 護理師當了「老闆娘」

黃美淑是稻香日照中心業務負責人，她原本沒想過有一天會成為醫院院長口中「老闆娘」，更沒有想到世界級鋼琴家不但自己找上門來開課教長輩，甚至連上課用的鋼琴都火速募到了。

「我只是個護理師」，台北榮總副護理長黃美淑笑著告訴中央社記者，20多年前在加護病房工作時，完全無法想像未來的某一天會因緣際會踏入高齡醫學中心，更要管理日間照顧中心，和長輩結下不解之緣。

稻香日照中心今年3月才開幕，現在收了10名爺爺、奶奶「高年級學生」，課表早8到晚5，課程有藝術創作、認知活動、健口瑜伽操、團康活動、老歌欣賞、K歌大明星和國民戲劇院，還和其他日照中心最不相同的是鋼琴課。

今年3月底，黃美淑突然接到鋼琴家陳毓襄來電，表達願意在稻香日照中心免費教長輩彈鋼琴，「不是驚訝、真的是驚嚇，我上網才知道這麼大咖！」

當募捐鋼琴消息在網路散布後，黃美淑的清明兒童節連假就在電話接到手軟中度過，短短1天募到46台鋼琴，愛心來自全台，以致於要商請後來的捐贈者暫時先別急著把鋼琴搬來。

日照機構的鋼琴課，對黃美淑和陳毓襄都是第1次，她們經過無數次沙盤推演，「最壞的假設是都不願彈」，但慘劇並沒發生。

黃美淑回憶正式課程前、5月中旬的試教課，雖然爺爺奶奶會不小心彈到其他琴鍵，但每個人都像手黏在琴鍵上，霸著鋼琴不走，甚至彈到不會餓。

此後，位在北投的稻香日照中心，每週三上午都會傳出鋼琴聲，爺奶們專心用「一指神功」敲彈著黑白琴鍵。

台北榮民總醫院高齡醫學中心主任林明憲說，過去音樂治療多是聆聽音樂，單一日照機構可以擁有這麼多架鋼琴，還有國際級鋼琴家師資，在國內算是創舉，在世界上也是少見。

北榮高齡醫學中心主治醫師黃安君解釋，失智症治療可以分為藥物治療及非藥物治療，但精神行為症狀的藥物治療難免會有些副作用，像是反應「鈍鈍」、頭昏、手腳無力、以及增加心血管風險等，可能會造成患者服藥意願降低。

黃安君說，這時候配合非藥物治療，例如音樂治療等介入，可以改善病患症狀，也降低照護者負擔，音樂治療施行方式，聽歌、唱歌是比較常見的，「讓長輩能彈奏鋼琴的音樂治療真的算是比較難得。」

失智症不僅是忘記了，還會影響認知、思考及與他人交流的能力，妄想、迷路也讓家屬困擾。音樂治療可有效改善短期記憶、語言流暢度等，也能減少憂鬱、焦慮。林明憲提到，團體音樂治療提供長輩們社交互動機會，在主動參與過程，還能提升成就感。

黃美淑自從接下稻香日照中心業務總負責人重擔，經營日照機構像創業，一切從零開始，基礎護理不夠用，還要學習行政、財務，「連北榮院長、副院長都戲稱我是老闆娘。」

她希望鋼琴課上軌道之後，能加入更多樂器課程，募捐鋼琴時，意外募集到一台有故事的非洲鼓，它來自台東的一個失智症家庭，原主的孩子希望這面鼓能帶給其他失智症患者快樂，繼續譜出動人篇章。

照顧長輩彷彿坐雲霄飛車，爺爺、奶奶的心情經常起伏不定，在日照中心明明很開心，但回家就突然不愉快，喊著不要再去。黃美淑的原則是以「長輩」為中心，不強迫，保留因人而異的彈性，如果長輩想要交朋友，她就是忘年之交，「有時候會有人認為沒大沒小。」

每個職業都有幸苦時，繼續走下去的動力可能很單純，黃美淑而言，是每天都看到長輩進步一點點。過去在病房，她總想著讓患者把病治好，但事實上，有太多疾病無法根治，現在她最大的心願是讓爺爺、奶奶們與病共存，在社區中生活地更好。