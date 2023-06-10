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今明2天濕又熱！未來2周慎防豪大雨 專家：天氣最糟糕的一段時間

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未來2周天氣最糟 下周滯留鋒面徘徊留意豪大雨致災可能

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
下周各地降雨機會高，可能出現大雨或豪雨等級的雨量。本報資料照片
下周各地降雨機會高，可能出現大雨或豪雨等級的雨量。本報資料照片

今明兩天北邊的鋒面系統靠近台灣北部海面，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，雖然整個鋒面結構受到谷超颱風干擾，並不是特別好，西南季風較強的部份也被谷超颱風帶走，沒有直接跟鋒面配合在一起，還是讓台灣上空以及周圍的大氣呈現不穩定的狀態。

他說，海面以及陸地上不時會有對流系統發展起來造成降雨，尤其白天因為陽光熱力作用，對流發展比較旺盛，中央山脈、雪山山脈沿線以及東半部地區受到旺盛熱對流影響機會更高，可能一直延續到晚間。前往山區要注意天氣變化。

這兩天除了降雨以外，吳聖宇說，溫度跟濕度都比較偏高，高溫普遍都還是有31-33度以上，戶外活動多補充水分預防中暑。

吳聖宇說，下周開始隨著谷超颱風遠離，西南季風較強的部分會逐漸往台灣方向延伸過來，配合鋒面的重整建立，整體環境將呈現典型的梅雨鋒面為滯留鋒面型態，各地降雨機會高，可能出現大雨或豪雨等級雨量。

下周一西南季風逐漸增強，各地降雨漸趨明顯，吳聖宇說，下周二、下周三因為鋒面上有低壓發展通過台灣附近，出現豪大雨的條件又更好一些。

下周四鋒面往南壓到巴士海峽，整體降雨較為緩和，不過，吳聖宇表示，下周五、下周六鋒面又會再度北抬，各地又會有出現豪大雨的可能性。

吳聖宇表示，18日之後鋒面有北抬到東海一帶的趨勢，但是受到鋒前西南風環境的影響，一直到19日之後還是會有好幾天比較不穩定的天氣型態。

他說，真正要比較穩定，可能要一直等到22日端午節過後，太平洋高壓增強，鋒面更往北遠離，才有機會恢復到夏季型的天氣型態。

吳聖宇說，總和來看，未來一兩周台灣的天氣都不太理想，可說是今年梅雨季中天氣最糟糕的一段時間，提醒大家要特別注意，並且做好準備，預防豪大雨或是短時強降雨可能造成的影響。

下周各地降雨機會高，可能出現大雨或豪雨等級的雨量。本報資料照片
下周各地降雨機會高，可能出現大雨或豪雨等級的雨量。本報資料照片

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