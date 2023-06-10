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未來兩周豪大雨機率最高 6月下旬環境轉乾

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
6月中旬多雨。6月下旬太平洋副熱帶高壓有增強趨勢，整體環境場將轉乾。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
6月中旬多雨。6月下旬太平洋副熱帶高壓有增強趨勢，整體環境場將轉乾。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

中央氣象局發布今起至7月6日的「月長期天氣展期」，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，未來兩周台灣都處於天氣不穩定的狀態，為今年5-6月梅雨季期間出現豪大雨機率最高的時段。

氣象局說，6月下旬太平洋副熱帶高壓有增強趨勢，整體環境場將轉乾。近期西北太平洋有熱帶擾動發展訊號。

模式預測，未來兩周夏季季風增強，東亞沿岸降雨明顯，台灣天氣不穩定。第1周滯留鋒面影響期間，各地有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。第2周可能受西南風影響，西半部有機會出現較大雨勢。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象局 雨量

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