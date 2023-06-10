梅雨將抵達 吳德榮：下周滯留鋒+西南氣流 慎防致災降雨

谷超颱風仍維持中度颱風強度，中央氣象局說，中颱谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1050公里海面上，以每小時11公里速度，向北進行。今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳）、屏東（鵝鑾鼻）及馬祖已觀測到1.5左右的浪高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今年第3號颱風谷超已成大眼颱，中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，谷超將在台灣東側約1000公里遠的海面上迴轉，對台、日皆無威脅；周末東海岸（含蘭嶼、綠島）應防長浪發生，岸邊活動需注意。

吳德榮說，今天至下周一梅雨季第5波鋒面為滯留鋒，在北部海面，西南風輸送的水氣多，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，致使降雨範圍擴大、雨勢增強。要注意小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及氣象局特報。

氣溫部分，他表示，各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今天北部23至31度，中部23至34度，南部24至35度，東部23至34度。

吳德榮說，下周二、周三滯留鋒南移經台灣上空，有西南氣流配合，慎防劇烈天氣及大規模降雨致災。

他說，下周四滯留鋒南移至巴士海峽，降雨相對減緩、為短暫空檔。下周五至周日滯留鋒再北返經台灣上空至北部海面，恢復梅雨旺盛期的型態。此南北徘徊的特性，為典型梅雨滯留鋒所特有，應續防劇烈天氣及連日的大量降雨。