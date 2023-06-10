健康你我他／多吃蔬果不熬夜 遠離人群抗病毒

新冠病毒肆虐三年多，原本慶幸未曾確診，沒想到4月17日口罩鬆綁，不少民眾外出沒戴口罩，致使變異病毒株在社區傳播，4月下旬我突感不適，快篩陽性確診，所幸是輕症，僅喉嚨痛、流鼻水、咳嗽、反胃，遵醫囑多喝水、多休息、戴口罩，10天後快篩轉陰性。

免疫力較差的人感染新冠病毒後，容易變成重症危及性命。為避免感染，打疫苗、戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離、少進出公共場所外，最重要的是，應設法提升對抗病毒的免疫力。

平日多吃含豐富維生素的蔬果，譬如蘋果、香蕉、芭樂、胡蘿蔔、菠菜、地瓜葉等，可補充養分、促進新陳代謝、排除毒素；以大豆的植物性蛋白質替代紅肉的動物性蛋白質；少菸酒；適度運動、生活作息正常、不熬夜，讓身體機能維護在最佳狀態，是對抗病毒入侵的有效方法。

近日心血來潮，再度品味塵封多年的CD古早流行歌謠，隨著音響喇叭傳來一首首難忘悅耳動聽的樂曲，心靈也跟著跌宕起伏，有說不出的快慰。我們生活周邊如影隨形圍繞著威脅生命安全的病毒，應時時保持鎮定與警覺，節制自己，遠離人群，方是自保之道。