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年齡歧視 ─工作篇／對老有偏見 打官司屢見不鮮

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

俗語「長江後浪推前浪」常被調侃接下一句「前浪死在沙灘上」，台灣步入高齡化社會，但對老人仍存有刻板印象，高齡者租屋、交通、工作等日常生活常遇到難關，容易被邊緣化，糾紛官司也在所難免，年齡歧視無所不在，卻鮮少被人關注。

交通部鑑於人口高齡化、延後退休年齡已為國際趨勢，二○一七年四月一日起延長小型車職業駕駛執照年齡上限，由六十八歲延長二年，讓身體健康狀況良好的計程車駕駛人能繼續執業至七十歲。

但房姓男子認為美國紐約司機八十五歲照樣可以開計程車，台灣規定歧視高齡者，害他超過七十歲不能考取職業執照，違反憲法保障人民工作、言論自由，向交通部長王國材提告求償十萬餘元。

法院認為，道路交通安全規則明文規定，「小型車職業駕駛執照至年滿七十歲止」，房男不能領取職業駕照是因為法令規定，而非王國材導致的，判決駁回，房敗訴。

六十七歲陳姓退伍老兵搭公車因口罩沒戴好，被公車司機斥罵「口罩戴好不然不能上車」、「政府都規定三年了，你們都不聽」、「你們這些免費老人票的就是講不聽」，雙方引發衝突，對峙到終點站，司機也不開門讓陳翁下車。

陳翁不滿「老人有什麼不對」，提告司機妨害名譽、妨害自由等罪嫌，強調身為金門退伍老兵，年齡是他的驕傲，並批評客運公司與司機無心服務老人；司機反控陳翁辱罵三字經，提告妨害名譽。

高齡再就業是未來趨勢，卻容易造成世代衝突，企業也不太願意聘請長者，若有裁員需求，也常以年紀大、薪資高者為優先。日本航空二○一○年資遣十八名空服員，其中十一名選擇優惠離職，另七人認為資遣標準涉及年齡歧視，台北市政府認定日航違反就業服務法裁罰六十萬元。

日航打行政訴訟抗罰，但法院發現資遣者的平均年齡和薪資，均比留任者高，顯見日航為了節省人事成本，優先資遣年紀較大、薪資高的空服員，確實符合年齡歧視，判日航敗訴確定。

資遣 薪資

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