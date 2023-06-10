年齡歧視 ─工作篇／高齡化 未來恐工作到70歲

在長壽的世界裡，更長的壽命代表了必須工作更久來養活自己，我們即將迎接人人工作到七十歲的社會。但目前所有工作的預設，都是以工作到五十歲來設計，當一個工作者五十到七十歲仍在職場，而且不像過去，是殘補式的支援人力，成為重要人力資源時，社會要如何扭轉既定的年齡歧視？職場要做什麼調整？每個工作者又要有哪些心理及實質的準備？ 人力銀行這樣說 企業想用中高齡 但存在擔心 企業拒用中高齡是年齡歧視嗎？ 「企業說，我們也想用啊，可是賣場貨那麼重要搬，櫃台多元支付那麼複雜，中高齡來了我們怎麼用？」104中高齡人力銀行總經理吳麗雪常常聽到企業的擔心，104人力銀行就從企業的痛點下手，成立「50+嚴選」，用人力銀行的專業，重新設計選才系統，幫企業找適合的中高齡員工。 年滿四十五歲才能成為會員，有意應徵者必須先填「工作情境表」，確認知道要應徵工作的內容、所需能力和體力；還必須通過線上面談，確認此人的數位能力、主動溝通能力、團隊合作能力等。 另外，「50+嚴選」的履歷表沒有「年齡」欄位，讓企業不要因為年齡而錯失認識面試者的機會。 吳麗雪說，不是所有中高齡都適合回職場，但目前可以做的是，讓有能力和熱情的中高齡有機會被看見，建立企業對聘用中高齡信心。104從甄選切入，加上政策的鼓勵、企業內部的職務再設計，吳麗雪預估，大約三到五年，台灣聘用中高齡員工的機制會逐漸成熟。

七十四歲的張伯伯擔任社區保全六年了，他的工作不難：收發信件、留意出入人士、倒垃圾，以及順手清潔公共區域。他覺得勞動有益健康、喜歡環境乾淨清爽，花很多時間把公共區域打掃乾淨，是他每天最有成就感的事；住戶因他勤快和善，都很喜歡他。

74歲社區保全 滿滿成就感

中高齡及高齡勞動參與率近十年變化 製表／張瀞文 半年前，社區為了撙節支出，決定將三位保全精簡為兩人，他在三人中年紀最大，理應是離開的第一順位。但張伯伯太喜歡這個工作了，第一時間表達想要繼續留任。後來管委會表決，張伯伯真的留下來。

其實他五十八歲就從第一份工作退休了，那時沒想到自己會多長壽，退休金一次領還清房貸，身邊沒剩什麼錢，花用得跟家人伸手，退休五年閒得慌，覺得自己沒朋友也沒金錢自由，於是開始幫親戚賣熟食、送貨，但他天性愛交朋友，每次出門總是送的比賣的多，這差事除了人際連結什麼都沒賺到。

六十八歲他轉任保全工作，薪水不多，但用錢自由，而且每天可以喝茶。愛喝茶的他會從家裡泡好一大罐高山茶，工作之餘坐下來喝兩口茶，那是他的人生樂事。

他的同事林先生喜歡走路，每天就在警衛室及社區中庭走動，工作之餘還能達成日行一萬步。張伯伯說，沒有什麼工作比這個更好了，他會一直做到沒有人要用他為止。

張伯伯的生活也將是我們的未來，下個十年，台灣的高齡人口占比將超過五分之一，「在某個年齡就要退休」的概念會過時，每個人都可能要工作到七十歲。

企業觀念改變 進用中高齡

長期研究勞動力的台大國發所副教授辛炳隆觀察，台灣的中高齡及高齡的勞動參與率，長期來看是往上的，近年少子化加上缺工，企業觀念改變開始進用中高齡，未來在數據上會愈來愈好，「但中高齡就業，不要只看失業率、就業率，而是要看工作內容。」辛炳隆舉鄰近日韓的經驗，他們的勞參率高，但從事的多是一般人不願意做的工作。

辛炳隆擔心，如果職場年齡歧視還是存在，台灣的中高齡即使回到職場，還是只能做低階、低薪、部分工時、臨時性的工作，「是中高齡很適合、很喜歡這種工作？還是他沒有辦法找到更好、更適合的工作？」若企業雇用中高齡的原因是因為便宜穩定，就不願意釋出重要的職缺。

辛炳隆預估，未來台灣一般大眾，都要工作到七十歲左右，除政府要持續推動禁止年齡歧視外，企業也要有所體認，願意把中高齡員工當作一般員工來投資，例如讓他教育訓練，提供專業成長機會。

每個工作者也要有心理準備，如果你現在五十歲，可能還會工作二十年，也要持續提升自己，參與內外部的訓練課程。