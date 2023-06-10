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梅雨鋒面徘徊 全台嚴防致災豪雨

聯合報／ 記者周湘芸陳秋雲余采瀅黑中亮／連線報導
日月潭已接近滿水位，九蛙最高水位748.48公尺，再下大雨可能讓九蛙「滅頂」。圖／日管處提供
日月潭已接近滿水位，九蛙最高水位748.48公尺，再下大雨可能讓九蛙「滅頂」。圖／日管處提供

梅雨鋒面接近，各地近日易有短延時強降雨，中央氣象局指出，未來一周受鋒面影響，各地天氣較不穩定，有局部大雨或豪雨發生機率，建議民眾出門都帶傘。下周二至周五，中南部地區有區域較廣、時間較長的陣雨或雷雨，雨勢強度也較大，可望對水情有幫助。

氣象局預報員廖經翔表示，這幾天鋒面位於北部海面，各地天氣較不穩定，今明兩天到下周一，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，中小尺度對流發展也有強降雨情況，特別是近山區要留意。

廖經翔表示，下周二至周五，滯留鋒面移動速度慢，中南部平地及山區都有陣雨或雷雨，區域較廣、時間也較長。下周末低壓帶繼續影響台灣的機率高，滯留鋒面或低壓帶都會導致天氣不穩定。未來一周各地都是攝氏30度左右高溫。

他說，中度颱風「谷超」離台灣距離遠，且會台灣越來越遠，影響不大，但受颱風影響，今天至下周一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有2到3米長浪。

氣象預報這波降雨時間長，且可能出現致災性豪雨，台中、苗栗等縣市今將成立三級災害應變中心，嚴密注意氣象、防災等狀況。台中水利局與29區公所搶修搶險工程開口合約已全數發包待命，包含備妥242台移動式抽水機及2萬包沙包發放民眾使用。

最近幾波雨勢帶來水情好消息，判斷日月潭水情的九蛙幾乎要「滅頂」；台電大觀電廠指出，九蛙最高水位748.48公尺，目前日月潭蓄水量已達98.06%，快要淹沒九蛙。

氣象局 豪雨

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