5月總人口數2336萬人 出生數回升至萬人

內政部今（9）日公布最新人口統計，今年5月底台灣人口總數2336萬1084人，整體比4月增加1萬3710人，且出生數也回升至萬人。

內政部今天公布2023年5月戶口統計資料，截至今年5月底，人口總數2336萬1084人，與去年同期比較增加16萬4906人。

新生兒部分，4月一度跌破萬人，但5月出生數回升為1萬1809人，折合年粗出生率為千分之5.95，較去年同期增加2367人，也比4月增加2166人。就縣市別言，粗出生率最高三縣市為彰化縣千分之8.46、桃園市千分之8.03、台東縣千分之7.10；最低三縣市則為苗栗縣千分之3.96、基隆市千分之4.09、連江縣千分之4.21。

關於社會增加的遷入遷出人口部分，5月遷入人口數為10萬3039人，較去年同期增加2萬42人，較4月增加1萬8727人；遷出人口數為8萬3608人，較去年同期減少1萬259人，較4月增加1萬9670人，淨遷入人口數為1萬9431人。

5月結婚對數合計1萬3928對，其中不同性別1萬3589對，相同性別339對，折合年粗結婚率為千分之7.02；5月離婚對數為4757對，其中不同性別4690對，相同性別67對，折合年粗離婚率為千分之2.40。