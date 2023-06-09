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影／快可以泛舟了！汐止大雷雨多處路段水淹成河

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
汐止大雷雨多處路段水淹成河。圖／取自臉書社群「汐止聯盟」
汐止大雷雨多處路段水淹成河。圖／取自臉書社群「汐止聯盟」

中央氣象局今天下午針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雷雨特報，基隆不少道路積淹水汐止也有多處道路積淹水，有的還淹到半個輪胎高，有民眾在大同路、建成路一帶拍到水流成河，並說「快可以泛舟了」。所幸後來雨勢稍緩，大水慢慢退去。

汐止今天下午大同路三段、新台五路、汐萬路、康寧街、建成路、高速公路橋下等路段都有有民眾貼文道路有淹水情況，雨勢下得又急又猛，排水溝宣洩不及，造成多處馬路積淹水嚴重。

「快可以泛舟了」一位民眾行車經過汐止遇到大雨，他拍下大雨成河的畫面，可以看到汽車被淹半個輪胎高，機車都快無法通過，他的朋友把影片貼到臉書社群「汐止聯盟」，引發熱議。

貼文者彪哥向本報說，拍攝地點就在大同路、建成路一帶，馬路淹得很誇張，要前進都很困難。

有民眾留言說，好像漂漂河，質疑一場大雷雨就淹成這樣，汐水淹水惡夢又來了嗎？

還有一位民眾說，她從南港經汐止一路回基隆，大雨像用倒的，很多路都淹水。

氣象局說，今天旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

汐止大雷雨多處路段水淹成河。圖／取自臉書社群「汐止聯盟」
汐止大雷雨多處路段水淹成河。圖／取自臉書社群「汐止聯盟」

汐止 淹水 基隆 大雷雨 氣象局

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