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台鐵1個月內2度撞上施工遺留物 交長下令檢討訂4措施

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
一輛3138次區間車6日自大林車站出發，期間撞到施工遺留物。圖／民眾提供
一輛3138次區間車6日自大林車站出發，期間撞到施工遺留物。圖／民眾提供

台鐵1個月內兩度發生施工工具遺留軌道導致區間車撞上，被質疑安全螺絲鬆了。交通部長王國材今邀集鐵道局、台鐵局召開檢討會議，台鐵局會中提出4項改善措施，包括研訂托架使用規定、訂定施工負責人及施工監督人收工檢核表、加強教育訓練及督考、施工收工前辦理巡軌。至於事件相關人員懲處待釐清責任後另案處理。

台鐵5月9日凌晨發生3121次區間車於嘉義至南靖間撞上鐵道局中部工程處施工遺留的小型平台車，事後調查施工後未落實收工巡檢作業。沒想到隔不到1個月，6月6日又發生3138次區間車於大林至斗南間撞上台鐵局嘉義工務段施工遺留軌道的托架，同樣是未落實收工巡檢作業。

王國材指出，應以安全至上、嚴謹心態的方式，摒除便宜行事的習慣進行事件檢討。由於臨軌作業存在高風險，在施工機具優化部分，要求鐵道局施工時，若需於正線使用小型平台車，應採用鋼輪，使計軸器能偵測占用軌道情形，並研議導入軌道巡檢機車，以提升巡軌效率。

另外，在作業程序優化方面，要求兩局就營運前施工至恢復營運間交接程序確實檢討，明定各階段權責分工，並請台鐵局研議將各項作業表單數位化，持續優化施工管理App功能，以利夜間施工完成後上傳收工檢核。

鐵道局指出，事件發生當日即要求施工廠商停工3日，加強教育訓練，落實完工後之收工巡檢作業，5月中旬起赴所屬各工程處宣導相關規定，避免再發生類似事件。

台鐵局則提出4項改善措施，包含研訂托架使用規定，器材上路線後即將托架移除，待器材下路線前再裝設托架；訂定施工負責人及施工監督人收工檢核表，並將托架列入收工後機具及材料檢查項目；加強教育訓練及督考，落實收工檢查；研擬施作小範圍工程(作業)時，收工前在施工範圍內辦理巡軌。

台鐵 鐵道 王國材 交通部長

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