突然流鼻血別驚慌！網熱議六大流鼻血原因大公開

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「流鼻血」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的流鼻血原因排行。

多數人都經歷過鼻血突然流出的窘況，但你知道鼻血為什麼會毫無徵兆地流下嗎？其實流鼻血的原因可能百百種，我們整理了網友熱議的六大流鼻血原因，快來看看網友怎麼說吧！

流鼻血不一定是因為外力撞擊，更要注意身體發出的警告！ ▲網友熱議TOP6流鼻血原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「流鼻血原因」相關話題的討論，發現因「血液功能異常」而引起的流鼻血受到最多網友討論，而造成血液功能異常的疾病有許多種，像是白血病、血友病、肝功能異常等等。有網友分享自己血小板高於正常值，被醫師提醒可能會有血栓形成與出血的風險而被轉診至大醫院血液科抽骨髓檢查，引來其他網友回應血小板太多太少都不行，血小板濃度太低也會讓人時常流鼻血，建議有相同困擾的網友可以到醫院抽血檢查看看較安心。

網友熱議第二名的流鼻血原因則是「藥物影響」，例如服用抗凝血劑、阿斯匹靈等會影響凝血功能的藥物，如前陣子因老鼠藥導致器官衰竭的淡大交換生，即是誤食了一種名為華法林的抗凝血劑類滅鼠藥，造成大量鼻出血進而導致器官衰竭。聲量排名第三的流鼻血原因為「腫瘤」，許多網友有相關的流鼻血經驗，就有網友分享自己小時候常常流鼻血，被媽媽帶去醫院檢查才發現鼻子內長了小小的腫瘤，不過幸好及早發現，在進行完整治療後目前已痊癒、康復。

除了內因性的鼻出血以外，還有一項常見的流鼻血原因，即「外力撞擊」。社群討論區中便有網友分享自家三歲的兒子因常常挖鼻孔導致流鼻血，讓他不禁感嘆：「突然看到滿臉血的小孩子真的很嚇人啊！」引來不少家長表示共鳴；除此之外，亦有網友分享自己天生鼻膜較薄，只要一挖鼻孔就容易出血，引來其它有著同樣的困擾的網友留言建議，提到可以使用熱毛巾敷於鼻子上，讓鼻膜保持濕潤，並盡量避免吹冷風與過度清潔。

流鼻血是很常見的問題，但若是太頻繁流血，或是排除外力與藥物影響的因素後仍不見好轉的話，建議還是需及時就醫、尋求專業醫療意見，以免耽誤治療的黃金期。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議TOP6流鼻血原因 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2022/05/01~2023/05/25，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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