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腳底長疣越治越糟 警員接受新手術擺脫跛行噩夢

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣陳姓警員的右腳感染病毒疣，求醫治療折騰兩年，從筆尖小變成50元硬幣大。圖／員榮醫療體系提供
彰化縣陳姓警員的右腳感染病毒疣，求醫治療折騰兩年，從筆尖小變成50元硬幣大。圖／員榮醫療體系提供

彰化縣47歲陳姓員警的右腳底兩年多前長出腫塊，到皮膚科診所及醫院治療兩年多不見效還傷口潰爛，只能跛行，三個多月前被診斷為頑固性足底病毒疣，徹底電燒殺死病毒，再塗藥和覆蓋人工皮，總算根治能好好走路。

陳姓警員告訴醫護，起初右腳底硬塊像筆尖一般小，他先到皮膚科就醫，醫師診斷感染人類乳突狀病毒（HPV）所造成病毒疣，先用極低溫的液態氮破壞表皮和去除病毒疣，過程很痛，冷凍治療反而讓病毒疣不斷變大。

陳姓警員經介紹到某大醫院整型外科求治，醫師動手術挖除，數月後傷口幾乎癒合卻又復發，原來沒「斷根」，他被轉介到同一家醫院皮膚科治療，又是冷凍又是電燒，前後治療兩年多，患部愈來愈糟，他只能一跛一跛的走路。

陳姓警員經人介紹到員榮醫療體系高壓氧暨傷口治療中心，那時病毒疣已長大有50元硬幣大，治療中心主任鄭文昌診斷是頑固性足底病毒疣，依傷口變化調整階段性治療，使用創新上皮電燒手術，從上皮到肌皮膜，逐步細心電燒，徹底殺死病毒，再用藥物及人工皮覆蓋傷口，陳姓警員3次回診換藥後，觀察約3個月沒復發。

鄭文昌今天說，病毒疣經由接觸傳染，可通過略微受損的皮膚進入人體，濕疹患者和免疫力不佳者較可能被感染；陳姓警員可能赤腳走路被感染，接受創新的「上皮電燒手術」治療，約一個半月痊癒。

手術 皮膚科 醫師

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