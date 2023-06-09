台南男子疝氣復發 微創手術成功修補

台南54歲男子10年前曾接受手術治療雙側腹股溝疝氣，近日復發就醫，醫師考量從舊傷口修補可能出現組織沾黏，建議採用單孔腹膜外腹腔鏡疝氣修補手術，術後隔天就順利出院。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝育哲今天透過新聞稿表示，患者10年前因雙側腹股溝疝氣，接受傳統開腹疝氣修補術，使用人工網膜修補，手術後狀況大致理想，但原先修補好的疝氣最近又跑出來，急忙到門診就醫。

謝育哲表示，考量病人已經開過開腹式疝氣修補術，若從原先傷口再進去修補，可能會有疤痕組織沾黏與手術複雜性問題，因此建議使用單孔腹膜外腹腔鏡疝氣修補手術，不僅傷口小、疼痛少、恢復快，還可同時處理雙側。

他說，傳統的腹股溝疝氣修補術，需在腹股溝區域創造約5至10公分的切口，將組織直接縫合，手術後疼痛感較強且復原時間較長，一般住院時間約3至4天，但腹腔鏡疝氣修補術目前已逐漸取代傳統手術。

謝育哲指出，奇美採用的單孔腹膜外腹腔鏡疝氣修補手術是更微創的手術方式，只需要在腹部做1個約1至2公分的小孔，透過這個孔洞進行整個手術，恢復時間更短、疤痕更小，但也需要較高的技術難度和經驗，奇美至今累積約240例經驗，病人術後恢復良好，研究統計已發表在國際期刊。