快訊

烏克蘭大壩究竟誰炸的？基輔稱截獲一通關鍵電話 證明凶手是「他們」

林智堅抄襲案大和解！法院「調解高手」出馬 余正煌願撤告

台南男子疝氣復發 微創手術成功修補

中央社／ 台南9日電

台南54歲男子10年前曾接受手術治療雙側腹股溝疝氣，近日復發就醫，醫師考量從舊傷口修補可能出現組織沾黏，建議採用單孔腹膜外腹腔鏡疝氣修補手術，術後隔天就順利出院。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝育哲今天透過新聞稿表示，患者10年前因雙側腹股溝疝氣，接受傳統開腹疝氣修補術，使用人工網膜修補，手術後狀況大致理想，但原先修補好的疝氣最近又跑出來，急忙到門診就醫。

謝育哲表示，考量病人已經開過開腹式疝氣修補術，若從原先傷口再進去修補，可能會有疤痕組織沾黏與手術複雜性問題，因此建議使用單孔腹膜外腹腔鏡疝氣修補手術，不僅傷口小、疼痛少、恢復快，還可同時處理雙側。

他說，傳統的腹股溝疝氣修補術，需在腹股溝區域創造約5至10公分的切口，將組織直接縫合，手術後疼痛感較強且復原時間較長，一般住院時間約3至4天，但腹腔鏡疝氣修補術目前已逐漸取代傳統手術。

謝育哲指出，奇美採用的單孔腹膜外腹腔鏡疝氣修補手術是更微創的手術方式，只需要在腹部做1個約1至2公分的小孔，透過這個孔洞進行整個手術，恢復時間更短、疤痕更小，但也需要較高的技術難度和經驗，奇美至今累積約240例經驗，病人術後恢復良好，研究統計已發表在國際期刊。

手術 醫師 患者

延伸閱讀

NBA／米道頓完成右膝關節鏡手術 今夏自由市場握球員選項

7旬老婦長期痔瘡致嚴重貧血 醫籲別忽略延誤手術治療

長期便秘竟是大腸無力症？醫指常見6大原因，飲食調整等3招助改善

教宗疝氣手術順利 醫師：他已清醒並能開玩笑了

相關新聞

新北市山區暴雨、國家級警報響 宜蘭新北基隆大雷雨

氣象局發布宜蘭縣、新北市、基隆市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲...

梅雨滯留鋒面要來了 下周二起3天雨勢最劇 中南部慎防

梅雨滯留鋒面要來了。未來一周天氣受到鋒面影響，相當不穩定。中央氣象局預報員朱美霖說，今天鋒面逐漸接近台灣北部海面，鋒面雲...

基隆中午大雷雨像用倒的 警報器猛響、多區道路積淹水

中央氣象局今天中午針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分。基隆12點多雷雨交加，雷聲不斷...

WAN-IFRA競賽 聯合報數位版奪亞洲冠軍 全球TOP 5

聯合報推出數位訂閱制產品不到三年，今年參加世界新聞出版協會（WAN-IFRA）亞洲大賽，以亞洲冠軍資格晉級世界賽，WAN...

趙建銘胞弟驟逝疑動脈瘤破裂 醫師揭「爆炸性頭痛」警訊

前總統陳水扁親家趙玉柱向矯正署申請假釋出獄，上月5日才由駙馬爺趙建銘的弟弟趙建勳接父親出獄，未料，昨天驚傳因病過世，疑與...

張國煒讓網紅進星宇駕駛艙惹議 民航局開罰結果出爐

星宇航空董事長張國煒4月26日駕駛首航飛往美國洛杉磯航班時，讓非飛航人員的百萬航空網紅Sam進入駕駛艙合影。交通部民用航...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦