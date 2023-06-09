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鋒面雨彈升級！16縣市豪大雨特報 下周這區留意強降雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局今天傍晚針對16縣市發布豪雨及大雨特報。記者周湘芸／攝影
中央氣象局今天傍晚針對16縣市發布豪雨及大雨特報。記者周湘芸／攝影

鋒面接近，中央氣象局今天傍晚再針對16縣市發布豪雨及大雨特報，氣象局指出，未來一周鋒面影響，各地天氣較不穩定，易有短延時強降雨，有局部大雨或豪雨發生機率，建議民眾出門帶傘。下周二至周五中南部地區有區域較廣、時間較長的陣雨或雷雨，可望對水情有幫助。

氣象局指出，鋒面接近及對流雲系發展旺盛，今天新北市及宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、臺北、嘉義以南、東部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，傍晚基隆北海岸、新北市、宜蘭縣有豪雨發生機率；台北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島則有大雨發生機率。

氣象局預報員廖經翔表示，近日天氣較不穩定，明、後天至下周一各地都有局部短暫陣雨或雷雨，這幾天鋒面位於台灣北部海面，中小尺度對流發展有強降雨情況，特別是近山區要留意。下周二至周五中南部平地及山區都有陣雨或雷雨，區域較廣、時間也較長，若下在集水區將對水情有幫助，其他地區則是局部或短暫雨。

廖經翔指出，下周六、日低壓帶繼續影響機率高，無論是滯留鋒面或低壓帶都會導致天氣較不穩定。溫度方面，各地下周都是30度左右，今、明、後天有機會來到31至33度，下周二起雨勢增加仍有31度左右。

他也說，中度颱風「谷超」離台灣距離遠，未來24小時將往東北轉，屆時會距離越來越遠、影響越來越小。明天至下周一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有2到3米長浪，提醒民眾留意。

氣象局 豪雨

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